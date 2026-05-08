https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/avrupali-gazeteci-pancevski-ukraynalilar-turk-akimi-patlatacakti-1105584376.html

Avrupalı gazeteci Pancevski: Ukraynalılar Türk Akım’ı patlatacaktı

Avrupalı gazeteci Pancevski: Ukraynalılar Türk Akım’ı patlatacaktı

Sputnik Türkiye

Avrupalı araştırmacı gazeteci Pancevski’nin kitabında, Ukraynalıların Kuzey Akım’la eş zamanlı olarak Türk Akım doğalgaz boru hattını da havaya uçurmayı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T09:50+0300

2026-05-08T09:50+0300

2026-05-08T09:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

türkiye

romanya

bulgaristan

kuzey akım

türk akım

mavi akım

terör saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1d/1061777060_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_683e3115922ea2e4243d33901c6770c2.jpg

Sputnik, büyük araştırmalarıyla ün yapan Bojan Pancevski’nin ‘Kuzey Akım: Avrupa'yı sarsan sabotajın gerçek öyküsü’ adlı kitabını inceledi. Wall Street Journal gazetesi için çalışan Pancevski, kitabında Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısının koşullarını ve sonuçlarını anlattı. Kitabın, olaylara katılanlar, araştırmacılar ve istihbarat görevlileriyle yapılan çok sayıda görüşmeye dayandığı kaydedildi.Gazeteciye göre, Ukrayna başlarda iki aşamalı bir operasyon planlanmıştı: Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hattının imhasına eşzamanlı olarak, ikinci bir terör grubu da Karadeniz'deki Türk Akım’ı havaya uçuracaktı. Ukraynalılar, Romanya'daki Mangalia marinasında bir tekne kiralama şirketinin teklif ettiği ‘Santa Lucia’ yatını seçtiler. Ancak ‘güney’ grubu nihayetinde aşılmaz zorluklarla karşılaştı ve operasyonun bu kısmından vazgeçildi.Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri, çatışma bölgesine ve Odessa'ya yakınlığı nedeniyle yakın yoğun devriye görevini uygulamaya koydu. Dahası, teknenin sahibi Romanya suları dışına çıkılmasını yasakladı. Oysa Ukraynalıların hedefi en az 16 saat mesafede Türkiye sularındaydı.Yazar, operasyonun organizatörlerinden birinin daha sonra, operasyonun bu bölümün başarısız olmasının sonuçta “daha iyi” olduğunu dile getirdiğini aktardı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat 2026'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarını patlamaya yönelik hazırlık çalışmalarının olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Rus lider, düşmanların Ukrayna'daki barış sürecini sekteye uğratmak için hangi adımları atabilecekleri konusunda çaresiz olduklarını kaydetmişti.Türk Akım, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyor. Hattın ikinci kolu da Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere doğalgaz sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/ukrayna-ateskesi-ihlal-etti-rusya-bolgelerine-iha-saldirilari-duzenlendi-1105580928.html

ukrayna

rusya

romanya

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, türkiye, romanya, bulgaristan, kuzey akım, türk akım, mavi akım, terör saldırısı, sabotaj