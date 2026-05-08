Avrupalı gazeteci Pancevski: Ukraynalılar Türk Akım’ı patlatacaktı
09:50 08.05.2026 (güncellendi: 09:51 08.05.2026)
Avrupalı araştırmacı gazeteci Pancevski’nin kitabında, Ukraynalıların Kuzey Akım’la eş zamanlı olarak Türk Akım doğalgaz boru hattını da havaya uçurmayı planladığı, ama planlamadaki hatalar nedeniyle bunu gerçekleştiremedikleri belirtildi.
Sputnik, büyük araştırmalarıyla ün yapan Bojan Pancevski’nin ‘Kuzey Akım: Avrupa'yı sarsan sabotajın gerçek öyküsü’ adlı kitabını inceledi. Wall Street Journal gazetesi için çalışan Pancevski, kitabında Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısının koşullarını ve sonuçlarını anlattı. Kitabın, olaylara katılanlar, araştırmacılar ve istihbarat görevlileriyle yapılan çok sayıda görüşmeye dayandığı kaydedildi.
Gazeteciye göre, Ukrayna başlarda iki aşamalı bir operasyon planlanmıştı: Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hattının imhasına eşzamanlı olarak, ikinci bir terör grubu da Karadeniz'deki Türk Akım’ı havaya uçuracaktı. Ukraynalılar, Romanya'daki Mangalia marinasında bir tekne kiralama şirketinin teklif ettiği ‘Santa Lucia’ yatını seçtiler. Ancak ‘güney’ grubu nihayetinde aşılmaz zorluklarla karşılaştı ve operasyonun bu kısmından vazgeçildi.
Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri, çatışma bölgesine ve Odessa'ya yakınlığı nedeniyle yakın yoğun devriye görevini uygulamaya koydu. Dahası, teknenin sahibi Romanya suları dışına çıkılmasını yasakladı. Oysa Ukraynalıların hedefi en az 16 saat mesafede Türkiye sularındaydı.
Santa Lucia ekibi, kötü planlama nedeniyle başarısız oldu... Daha da kötüsü, görünüşe göre Türk Akım’ı, Bulgaristan kıyılarında ve Romanya sınırına yakın üç doğalgaz sahasına (Galata, Kavarna ve Kaliakra) giden daha küçük bir boru hattıyla karıştırdılar. Bu borulara erişim zor olsa da mümkündü, ancak Türk Akım çok daha uzaktan geçiyordu. Daha sonra onlara daha küçük boru hattını Türk Akım ile karıştırıp karıştırmadıklarını sorduğumda, konuyu değiştirdiler.
Yazar, operasyonun organizatörlerinden birinin daha sonra, operasyonun bu bölümün başarısız olmasının sonuçta “daha iyi” olduğunu dile getirdiğini aktardı.
Almanlar terör saldırısını kabullenip Ukrayna'ya destek vermeye devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok daha az yüce gönüllülükle karşılık verebilirdi. Ukrayna, Türkiye ile bir çatışmayı göze alamazdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat 2026'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarını patlamaya yönelik hazırlık çalışmalarının olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Rus lider, düşmanların Ukrayna'daki barış sürecini sekteye uğratmak için hangi adımları atabilecekleri konusunda çaresiz olduklarını kaydetmişti.
Türk Akım, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyor. Hattın ikinci kolu da Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere doğalgaz sağlıyor.
Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti. 21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı. Rusya'da olayla ilgili ulusalararası terör saldırısı suçlamasıyla dava açılmıştı.