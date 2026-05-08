https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/kupa-istanbulda-kalkacak-avrupa-ligi-finalin-adi-aston-villa-freiburg-1105580732.html
Kupa İstanbul’da Kalkacak: Avrupa Ligi finalin adı Aston Villa-Freiburg
Kupa İstanbul’da Kalkacak: Avrupa Ligi finalin adı Aston Villa-Freiburg
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa, finale kaldı. Avrupa Ligi kupası İstanbul'da kalkacak. Final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T08:29+0300
2026-05-08T08:29+0300
2026-05-08T08:29+0300
spor
uefa avrupa ligi
aston villa
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105580566_0:92:2734:1630_1920x0_80_0_0_f636f9f5d255019fbc45d4e3c29aa0e5.png
UEFA Avrupa Ligi finalistleri dün akşam belli oldu. Yarı finalden çıkan Freiburg ve Aston Villa, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. UEFA finali "Sonraki durak: İstanbul" mesajıyla duyururken Aston Villa "Hepimiz İstanbul'a gidiyoruz" ifadeleriyle finale çıktıklarını açıkladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı.İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu galibiyetle adını finale yazdırdı.Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/sampiyonlar-ligi-finali-psg-arsenal-maci-ne-zaman-saat-kacta-nerede-oynanacak-1105562482.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105580566_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_26a0ab2c127b267810e2c0fb35c27709.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa avrupa ligi, aston villa, i̇stanbul
uefa avrupa ligi, aston villa, i̇stanbul
Kupa İstanbul’da Kalkacak: Avrupa Ligi finalin adı Aston Villa-Freiburg
UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa, finale kaldı. Avrupa Ligi kupası İstanbul'da kalkacak. Final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi finalistleri dün akşam belli oldu. Yarı finalden çıkan Freiburg ve Aston Villa, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
UEFA finali "Sonraki durak: İstanbul" mesajıyla duyururken Aston Villa "Hepimiz İstanbul'a gidiyoruz" ifadeleriyle finale çıktıklarını açıkladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı.
İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.
İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu galibiyetle adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.
Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.
Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.