Kupa İstanbul'da Kalkacak: Avrupa Ligi finalin adı Aston Villa-Freiburg
UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa, finale kaldı. Avrupa Ligi kupası İstanbul'da kalkacak. Final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
© AA Beşiktaş Park
 Beşiktaş Park - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa, finale kaldı. Avrupa Ligi kupası İstanbul'da kalkacak. Final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi finalistleri dün akşam belli oldu. Yarı finalden çıkan Freiburg ve Aston Villa, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
UEFA finali "Sonraki durak: İstanbul" mesajıyla duyururken Aston Villa "Hepimiz İstanbul'a gidiyoruz" ifadeleriyle finale çıktıklarını açıkladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı.
İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.
İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu galibiyetle adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.
Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.
Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
