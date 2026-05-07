https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/sampiyonlar-ligi-finali-psg-arsenal-maci-ne-zaman-saat-kacta-nerede-oynanacak-1105562482.html

Şampiyonlar Ligi finali PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ve... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T14:27+0300

2026-05-07T14:27+0300

2026-05-07T14:27+0300

spor

paris saint-germain (psg)

mikel arteta

budapeşte

atletico madrid

arsenal

uefa şampiyonlar ligi

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101295594_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_35063e09ca0122cecb6616f37defa510.jpg

Avrupa futbolunun kalbi 30 Mayıs gecesi Budapeşte’de atacak. Bir yanda yıldızlar topluluğu kadrosuyla son şampiyon Paris Saint-Germain, diğer yanda Mikel Arteta önderliğinde küllerinden doğan ve tarih yazmak isteyen Arsenal.UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?Avrupa futbolunun zirvesini belirleyecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale adını yazdıran PSG, Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile kozlarını paylaşacak.PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?Paris Saint-German ile Arsenal arasındaki final mücadelesi TSİ 19.00'da oynanacak.2026 yılı Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Dev karşılaşma, yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan görkemli Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/arsenal-ile-sampiyonluk-mucadelesi-veren-manchester-city-everton-deplasmanindan-1-puanla-dondu-1105490860.html

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris saint-germain (psg), mikel arteta, budapeşte, atletico madrid, arsenal, uefa şampiyonlar ligi, maç