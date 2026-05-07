Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/sampiyonlar-ligi-finali-psg-arsenal-maci-ne-zaman-saat-kacta-nerede-oynanacak-1105562482.html
Şampiyonlar Ligi finali PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finali PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ve... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T14:27+0300
2026-05-07T14:27+0300
spor
paris saint-germain (psg)
mikel arteta
budapeşte
atletico madrid
arsenal
uefa şampiyonlar ligi
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101295594_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_35063e09ca0122cecb6616f37defa510.jpg
Avrupa futbolunun kalbi 30 Mayıs gecesi Budapeşte’de atacak. Bir yanda yıldızlar topluluğu kadrosuyla son şampiyon Paris Saint-Germain, diğer yanda Mikel Arteta önderliğinde küllerinden doğan ve tarih yazmak isteyen Arsenal.UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?Avrupa futbolunun zirvesini belirleyecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale adını yazdıran PSG, Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile kozlarını paylaşacak.PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?Paris Saint-German ile Arsenal arasındaki final mücadelesi TSİ 19.00'da oynanacak.2026 yılı Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Dev karşılaşma, yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan görkemli Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/arsenal-ile-sampiyonluk-mucadelesi-veren-manchester-city-everton-deplasmanindan-1-puanla-dondu-1105490860.html
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101295594_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b4efd270a645d83021ca4fb26b0041ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
paris saint-germain (psg), mikel arteta, budapeşte, atletico madrid, arsenal, uefa şampiyonlar ligi, maç
paris saint-germain (psg), mikel arteta, budapeşte, atletico madrid, arsenal, uefa şampiyonlar ligi, maç

Şampiyonlar Ligi finali PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

14:27 07.05.2026
© AA / Serhat ÇağdaşGol
Gol - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ve İngiltere'nin yükselen gücü Arsenal, Avrupa'nın en prestijli kupasını müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor.
Avrupa futbolunun kalbi 30 Mayıs gecesi Budapeşte’de atacak.
Bir yanda yıldızlar topluluğu kadrosuyla son şampiyon Paris Saint-Germain, diğer yanda Mikel Arteta önderliğinde küllerinden doğan ve tarih yazmak isteyen Arsenal.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Avrupa futbolunun zirvesini belirleyecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale adını yazdıran PSG, Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile kozlarını paylaşacak.

PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Paris Saint-German ile Arsenal arasındaki final mücadelesi TSİ 19.00'da oynanacak.
2026 yılı Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Dev karşılaşma, yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan görkemli Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.
Manchester City, 6 gollü maçta Everton deplasmanından 1 puanla döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
SPOR
Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Everton deplasmanından 1 puanla döndü
5 Mayıs, 00:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала