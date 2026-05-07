Şampiyonlar Ligi finali PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ve... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ve İngiltere'nin yükselen gücü Arsenal, Avrupa'nın en prestijli kupasını müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor.
Avrupa futbolunun kalbi 30 Mayıs gecesi Budapeşte’de atacak.
Bir yanda yıldızlar topluluğu kadrosuyla son şampiyon Paris Saint-Germain, diğer yanda Mikel Arteta önderliğinde küllerinden doğan ve tarih yazmak isteyen Arsenal.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Avrupa futbolunun zirvesini belirleyecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale adını yazdıran PSG, Atletico Madrid'i eleyen Arsenal ile kozlarını paylaşacak.
PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
Paris Saint-German ile Arsenal arasındaki final mücadelesi TSİ 19.00'da oynanacak.
2026 yılı Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Dev karşılaşma, yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan görkemli Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.