Küba’dan Trump’a sert tepki: 'ABD katliama yol açabilecek tehlikeli bir yol seçti'
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Washington yönetiminin... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T11:54+0300
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya ilişkin son açıklamalarının ardından Washington yönetimine sert eleştiriler yöneltti. ABC News’e konuşan Rodriguez, ABD’nin “son derece tehlikeli bir yol” izlediğini savundu.Trump’ın tehditlerini ciddiye aldıklarını belirten Rodriguez, Küba’nın herhangi bir saldırı durumunda meşru müdafaa hakkını kullanacağını ifade etti.Rodriguez açıklamasında, “Görünüşe göre ABD hükümeti son derece tehlikeli bir yol seçti. Bu yol, hayal bile edilemeyecek sonuçlara, insani bir felakete, soykırıma, Kübalıların ve genç Amerikalıların hayatlarını kaybetmesine yol açabilir. Ayrıca Küba’da katliamla sonuçlanabilir” dedi.Küba’nın ABD açısından bir tehdit oluşturmadığını savunan Rodriguez, ülkesinin ABD’nin ulusal güvenliği, ekonomisi veya yaşam tarzı için risk taşımadığını söyledi. İki ülke arasında sürdürülen temaslarda ise kayda değer ilerleme sağlanamadığını belirtti.Rodriguez, Havana yönetiminin diyaloga açık olduğunu ancak Küba’nın siyasi sistemi ve iç işlerinin müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.Trump Küba hakkında yeni kararnameyi imzalamıştıABD Başkanı Donald Trump, 2 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Küba’yı “kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer” olarak nitelendirmişti. Bu sözler Havana yönetiminin sert tepkisine neden olmuştu.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Trump’ın açıklamalarına yanıt vererek, “Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir saldırgan Küba’da teslimiyet bulamayacak” ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleterek "Küba hükümetinin temsilcilerini, yetkililerini veya maddi destekçilerini" ve "hükümetin yolsuzluklarına veya ciddi insan hakları ihlallerine ortak olan kişileri" hedef aldığı belirtilmişti.Küba'nın küresel bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlayan kararname uyarınca bu ülkeyle bağları nedeniyle halihazırda yaptırım uygulanan kişiler, kuruluşlar ve finansal kurumlarla işlemlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara da "ikincil yaptırımlar" uygulanacak. Beyaz Saray ise bu kararnamenin, "Küba'nın zararlı etkisine karşı koyduğunu" savunmuştu.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Washington yönetiminin izleyeceği olası askeri adımların 'insani felaket ve katliam' riski taşıdığını söyledi.
