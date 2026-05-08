https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/kubadan-trumpa-sert-tepki-abd-katliama-yol-acabilecek-tehlikeli-bir-yol-secti-1105588821.html

Küba’dan Trump’a sert tepki: 'ABD katliama yol açabilecek tehlikeli bir yol seçti'

Küba’dan Trump’a sert tepki: 'ABD katliama yol açabilecek tehlikeli bir yol seçti'

Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Washington yönetiminin... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T11:54+0300

2026-05-08T11:54+0300

2026-05-08T11:54+0300

dünya

abd

küba

bruno rodriguez

donald trump

miguel diaz-canel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054039960_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_dbfc90d75d187d95d8a7bdba2f419ed8.jpg

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya ilişkin son açıklamalarının ardından Washington yönetimine sert eleştiriler yöneltti. ABC News’e konuşan Rodriguez, ABD’nin “son derece tehlikeli bir yol” izlediğini savundu.Trump’ın tehditlerini ciddiye aldıklarını belirten Rodriguez, Küba’nın herhangi bir saldırı durumunda meşru müdafaa hakkını kullanacağını ifade etti.Rodriguez açıklamasında, “Görünüşe göre ABD hükümeti son derece tehlikeli bir yol seçti. Bu yol, hayal bile edilemeyecek sonuçlara, insani bir felakete, soykırıma, Kübalıların ve genç Amerikalıların hayatlarını kaybetmesine yol açabilir. Ayrıca Küba’da katliamla sonuçlanabilir” dedi.Küba’nın ABD açısından bir tehdit oluşturmadığını savunan Rodriguez, ülkesinin ABD’nin ulusal güvenliği, ekonomisi veya yaşam tarzı için risk taşımadığını söyledi. İki ülke arasında sürdürülen temaslarda ise kayda değer ilerleme sağlanamadığını belirtti.Rodriguez, Havana yönetiminin diyaloga açık olduğunu ancak Küba’nın siyasi sistemi ve iç işlerinin müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.Trump Küba hakkında yeni kararnameyi imzalamıştıABD Başkanı Donald Trump, 2 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Küba’yı “kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer” olarak nitelendirmişti. Bu sözler Havana yönetiminin sert tepkisine neden olmuştu.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Trump’ın açıklamalarına yanıt vererek, “Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir saldırgan Küba’da teslimiyet bulamayacak” ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleterek "Küba hükümetinin temsilcilerini, yetkililerini veya maddi destekçilerini" ve "hükümetin yolsuzluklarına veya ciddi insan hakları ihlallerine ortak olan kişileri" hedef aldığı belirtilmişti.Küba'nın küresel bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlayan kararname uyarınca bu ülkeyle bağları nedeniyle halihazırda yaptırım uygulanan kişiler, kuruluşlar ve finansal kurumlarla işlemlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara da "ikincil yaptırımlar" uygulanacak. Beyaz Saray ise bu kararnamenin, "Küba'nın zararlı etkisine karşı koyduğunu" savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/abd-yaptirimlari-genisledi-kuba-yasa-disi-dedi-petrol-ablukasinin-insani-etkisi-buyuyor-1105437802.html

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, küba, bruno rodriguez, donald trump, miguel diaz-canel