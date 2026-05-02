https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/abd-yaptirimlari-genisledi-kuba-yasa-disi-dedi-petrol-ablukasinin-insani-etkisi-buyuyor-1105437802.html

ABD yaptırımları genişledi: Küba 'yasa dışı' dedi, petrol ablukasının insani etkisi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni yaptırımların ardından Küba yönetimi sert tepki gösterdi. BM’de konuşan Küba temsilcisi, petrol ablukası nedeniyle... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T09:25+0300

dünya

abd

donald trump

küba

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105437375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_060a247dd46b813ba1eb12877fa78981.jpg

ABD Başkanı Donald Trump tarafından cuma günü imzalanan yeni kararname, Küba’nın enerji, savunma, finans ve güvenlik sektörlerinde görev yapan yetkilileri hedef alıyor.Trump, ada ülkesine yönelik ABD dış politikasını sıkılaştırmaya devam ederek, Küba rejimini değiştirmek istediğini belirtti. Cuma yaptığı açıklamasında, ABD'nin Florida eyaletine 145 km (90 mil) uzaklıkta bulunan Karayip adasını "neredeyse hemen" "ele geçireceğini" söylediği konuşmasında şunlar kaydedildi:Küba: Trump'ın yaptırımları 'yasa dışı ve istismarcı'Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, söz konusu yaptırımları 'yasa dışı ve istismarcı' olarak nitelendirerek, bu adımların Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal ettiğini ve Küba halkına yönelik “toplu cezalandırma” anlamına geldiğini savundu.Başkent Havana’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen gösterilerde binlerce kişi ABD’nin uyguladığı petrol ablukasını protesto etti. Abluka, ülkede yakıt sıkıntısına ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açıyor.Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise ABD’nin politikalarını “baskıcı ve zarar verici” olarak nitelendirerek ülke ekonomisinin hedef alındığını söyledi.'Petrol olmadan sağlık sistemimiz çalışmıyor'Öte yandan, Küba’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada petrol ablukasının insani etkilerine dikkat çekti. Guzman, ülkede 11 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 100 bin hastanın ameliyat ve tedavi için beklediğini belirterek, “Doktorlarımız ve hastanelerimiz var ancak petrol olmadan sağlık sistemi çalışamıyor” dedi.Guzman ayrıca, ocak ayından bu yana uygulanan petrol ablukası nedeniyle ülkenin ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu ifade etti. Enerji krizine karşı hastaneler, okullar ve üretim merkezlerinde güneş panelleri kurulmaya çalışıldığını ancak bunun yetersiz kaldığını vurguladı.ABD'nin Küba'ya petrol engeliDonald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

