Kallas: Moldova'ya askeri yardımlar iki katına çıkarılmalı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Moldova’ya yönelik askeri finansmanın artırılması gerektiğini belirtti. 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T18:48+0300

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Kişinev’de düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Barış Fonu (EPF) üzerinden Moldova’ya sağlanan askeri desteğin yıllık 120 milyon euroya çıkarılması gerektiğini belirtti. Kalas, bu durumda Moldova’nın, Ukrayna hariç, EPF tarihinin en büyük askeri destek alan ülkesi olacağını söyledi.Kallas, “Avrupa Barış Fonu üzerinden (Kişinev’e) halihazırda 200 milyon euro tutarında destek sağladık. Üye ülkelere, EPF üzerinden Moldova’ya yönelik yıllık finansmanı 120 milyon euroya çıkarmayı önereceğim” dedi.Kallas, bu artışın onaylanması halinde Moldova’nın, Ukrayna hariç tutulduğunda, Avrupa Barış Fonu tarihinde en büyük mali destek alan ülke konumuna geleceğini vurguladı.Batılı ülkeler ve Cumhurbaşkanı Maya Sandu liderliğindeki Moldova yönetimi, ülkeyi silahlandırma ve Rusya karşıtı duyguları teşvik etme yönünde sistemli bir politika izliyor.

