AB Komisyonu, Ukrayna ile yeni İHA ittifakı için başvuru sürecini başlattı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında insansız hava araçlarına (İHA) odaklanan yeni bir ittifak kurulmasına yönelik başvuruların alındığını... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T17:47+0300

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında insansız hava araçları (İHA) alanında kurulacak yeni ittifaka kurucu üye olmak isteyenler için başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. Komisyonun açıklamasında, “Komisyon bugün, AB ve Ukrayna'nın güvenlik ve savunmasını güçlendirecek olan AB-Ukrayna İHA İttifakı'nın kurucu üyesi olmak isteyenlerden başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu” denildi.Yeni ittifakın, insansız hava araçlarının geliştirilmesininin yanı sıra, bu sistemlere karşı koymaya yönelik çözümleri destekleyeceği belirtildi. Başvurular 25 Mayıs’a kadar kabul edilecek, ittifakın resmi olarak hayata geçirilmesinin ise önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi bekleniyor.İnsansız hava araçları alanında AB-Ukrayna ittifakı kurulması fikri, geçen yıl Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından gündeme getirilmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarıyla Rusya’ya yönelik saldırıların Finlandiya ve Baltık ülkeleri üzerinden arttığını belirterek, bu ülkelerin hava sahasını bu amaçla “bilinçli olarak” açmaları halinde Rusya’ya yönelik saldırganlığın “açık ortağı” sayılacakları uyarısında bulunmuştu.Moskova, Ukrayna’ya silah ve askeri teknoloji desteğinin barışçıl çözümü zorlaştırdığını, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bunun “ateşle oyun” anlamına geldiğini savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için “meşru hedef” olduğunu ifade etmişti. Kremlin de Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasının müzakerelere katkı sunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını defalarca vurgulamıştı.

