Japonya'daki nükleer reaktör buhar kaçağı nedeniyle durduruldu
Japonya'nın Fukui eyaletindeki nükleer santralde yüksek basınçlı türbin yakınında buhar kaçağı tespit edildi. Kansai Şirketi, reaktörün faaliyetlerinin askıya... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T10:56+0300
Japonya'nın orta kesimindeki Fukui vilayetinde bulunan nükleer santralin işletmecisi Kansai Electric Power, yüksek basınçlı bir türbinin yakınından buhar sızıntısı tespit ettikten sonra reaktörü durdurduğunu açıkladı.Mihama Nükleer Santrali'ndeki 3 numaralı reaktördeki kaçağın tespit edilmesinden kısa süre sonra reaktörün faaliyeti askıya alınırken, kaçağın radyoaktif malzemelere bulaşmadığı ve dışarıya henüz bir etkisi olmadığı aktarıldı.Şirketin açıklamasına göre, sızıntı bugün sabah yerel saatle 4:10 civarında tespit edildi. Çalışanlar yaklaşık 15 dakika sonra reaktörü manuel olarak durdurdu.1976'da faaliyete geçen 3 numaralı ünite, 2011 Fukuşima Daiichi nükleer santral felaketinden sonra belirlenen yeni kurallar uyarınca 40 yıldan fazla süreyle çalışan ilk Japon nükleer reaktörüydü. Yönetmelikler, bir reaktörün hizmet süresini 40 yılla sınırlandırıyor, ancak düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde 20 yıla kadar uzatmaya izin veriliyor.Mihama santralindeki diğer iki eski reaktör için de devre dışı bırakma çalışmaları devam ediyor.Fukuşima felaketi2011 yılında Miyagi eyaleti açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami sonucu 22 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 27 binden fazla kişi yerinden olmuştu.Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.İşletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketi, santraldeki hasar gören tesisleri 2051 yılına kadar devreden çıkarmayı planlıyor.Deprem, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın en büyük doğal afet felaketi ve santraldeki nükleer erime de 1986'daki Çernobil krizinden beri dünyanın en kötü nükleer kazalarından biri olarak tanımlanıyor.Afet sonrası Tohoku bölgesinde kaybolan 2 bin 500'den fazla kişinin akıbeti hala bilinmiyor.
Japonya'nın Fukui eyaletindeki nükleer santralde yüksek basınçlı türbin yakınında buhar kaçağı tespit edildi. Kansai Şirketi, reaktörün faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Sızıntı bugün sabah yerel saatle 4:10 civarında tespit edildi. Çalışanlar yaklaşık 15 dakika sonra reaktörü manuel olarak durdurdu.
