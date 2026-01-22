https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/dunyanin-en-buyuk-nukleer-santralinde-alarm-yeniden-baslatma-durduruldu-1102958387.html

Dünyanın en büyük nükleer santralinde alarm: Yeniden başlatma durduruldu

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nde bir reaktörün yeniden devreye alınması sırasında izleme sisteminden alarm geldiğini bildirdi. Alarmın ardından işlemlerin planlı şekilde durdurulduğu aktarıldı.TEPCO sözcüsü Takashi Kobayashi, arızalı bir elektrik ekipmanının incelendiğini ve sürecin uzayacağının anlaşılması üzerine kontrol çubuklarının yeniden yerleştirildiğini söyledi. Şirket, reaktörün stabil olduğu ve çevreye radyasyon sızıntısı bulunmadığı bilgisini paylaştı.Ertelemeler ve teknik sorunlarSantralin yeniden başlatılması aslında salı günü planlanıyordu. Ancak hafta sonu kontrol çubuklarının çıkarılmasıyla ilgili bir teknik sorun tespit edilmesi üzerine tarih ertelenmişti. Sorunun pazar günü çözüldüğü, buna rağmen son alarm nedeniyle sürecin yeniden askıya alındığı belirtildi.Kashiwazaki-Kariwa, yedi reaktörlü yapısıyla potansiyel kapasite açısından dünyanın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Son girişimde yalnızca bir reaktörün devreye alınmasının hedeflendiği aktarıldı.Kamuoyu ikiye bölünmüş durumdaSantral, 2011’deki Fukuşima felaketinin ardından kapatılmıştı. Japonya ise bugün fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, 2050 karbon nötrlüğü hedefine yaklaşmak ve artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiyi yeniden devreye almak istiyor.Ancak Niigata’da kamuoyu bölünmüş durumda. Eylül ayında yapılan bir ankete göre halkın yaklaşık yüzde 60’ı yeniden başlatmaya karşı çıkıyor.

