İstanbul'daki 'kesik baş' cinayetinde istenen cezalar belli oldu
İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu 2 kadının öldürülüp parçalanarak çöp konteynerlerine atılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T16:10+0300
İstanbul Ümraniye’de Özbekistan uyruklu 2 kadının öldürülüp parçalanarak çöp konteynerlerine atılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İstanbul’da kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ümraniye cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Olay, 23 Ocak’ta Şişli’de bir çöp konteynerinde poşetlere sarılı kadın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin baş kısmının olmadığını belirledi.
Yapılan incelemelerde cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’ya ait olduğu tespit edildi.
Şüpheliler havalimanında yakalandı
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov’u İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İkinci kadının da öldürüldüğü ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında, Özbekistan vatandaşı Sayyora Ergashalıyeva’dan da 23 Ocak’tan itibaren haber alınamadığı belirlendi.
Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu sonrası yürütülen çalışmalarda, genç kadının da aynı evde öldürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin cinayetleri önceden planladıkları belirtildi.
İddiaya göre Ümraniye’de birlikte yaşayan sanıklar, önce Sayyora Ergashalıyeva’yı öldürdü. Ardından cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktı.
Kadının telefonuyla ikinci kurbanı eve çağırdılar
İddianamede, şüphelilerin daha sonra Sayyora’nın telefonunu kullanarak Durdona Khakımova’yı eve çağırdığı kaydedildi.
Khakımova’nın da burada öldürüldükten sonra parçalandığı, valiz ve poşetlerle Şişli’de farklı çöp konteynerlerine bırakıldığı belirtildi.
Güvenlik kameraları dosyaya girdi
Dosyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin valiz ve poşetlerle apartmandan çıktıkları ve çöp konteynerlerine eşya bıraktıkları anların bulunduğu öğrenildi.
Ayrıca zanlıların olay sonrası Gürcistan’a kaçmak için uçak bileti aldığı da tespit edildi.
Ağırlaştırılmış müebbet talebi
Hazırlanan iddianamede sanıklar Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında:
“Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet
“Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.