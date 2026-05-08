DNA örnekleri eşleşti: Barajda bulunan ceset parçaları Kübra Yapıcı’ya ait çıktı
Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarıyla aileden alınan DNA... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
13:08 08.05.2026
Antalya’da kaybolduktan sonra Burdur’un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarıyla aileden alınan DNA örnekleri eşleşti. Korkuteli Barajı’nda bulunan parçaların Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede Kübra Yapıcı’ya ait olduğu tespit edildi.
Antalya’da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Korkuteli Barajı’nda bulunan ceset parçalarıyla aileden alınan DNA örneklerinin eşleştiği bildirildi.

Ceset parçaları barajda bulunmuştu

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İ.U.D.’nin ifadesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve polis ekipleri tarafından Korkuteli Barajı’nda arama çalışması başlatıldı.
Barajın Dereköy Mahallesi kısmında yapılan çalışmalarda, Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarına ulaşılarak inceleme için örnek alındı.

DNA örnekleri eşleşti

Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde, bulunan parçalar ile Kübra Yapıcı’nın anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi.
Yapılan inceleme sonucunda ceset parçalarının Kübra Yapıcı’ya ait olduğu kesinleşti.

Cinayetin ormanlık alanda i̇şlendiği belirlenmişti

Antalya’nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı’nın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, genç kadının Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edilmişti.

Şüpheli cesedi yaktıklarını i̇tiraf etmişti

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S., 6 Mayıs’ta tutuklanmıştı.
İ.U.D.’nin ifadesinde, Kübra Yapıcı’nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı’na attıklarını söylediği öğrenilmişti.
