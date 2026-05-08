İsrail-Lübnan görüşmelerinde yeni tur tarihi açıklandı: 'Bu görüşmeler, kesin bir kopuşu hedeflemektedir'

ABD, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde İsrail ve Lübnan hükümetleri arasında iki gün sürecek yoğun görüşmelere aracılık edecektir.

23 Nisan’daki ve Başkan Trump’ın bizzat liderlik ettiği tur görüşmelerin devamı niteliğindeki bu toplantılarda, her iki heyet de her iki ülkenin temel kaygılarını esaslı biçimde ele alan kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasını ilerletmeyi amaçlayan ayrıntılı müzakerelere katılacaktır. Bu görüşmeler, son yirmi yılın başarısız yaklaşımından kesin bir kopuşu hedeflemektedir; söz konusu yaklaşım, terörist grupların kök salıp zenginleşmesine, Lübnan devletinin otoritesinin zayıflamasına ve İsrail’in kuzey sınırının tehlikeye girmesine izin vermiştir.

Görüşmeler; kalıcı barış ve güvenlik düzenlemeleri için bir çerçeve oluşturmayı, Lübnan’ın egemenliğinin ülke topraklarının tamamında tam olarak yeniden tesis edilmesini, sınırların belirlenmesini ve Lübnan’da insani yardım ile yeniden yapılanma için somut yollar oluşturulmasını amaçlayacaktır. Her iki taraf da bu görüşmelere kendi ulusal çıkarlarını gözeterek yaklaşma taahhüdünde bulunmuş olup, ABD de İsrail için kalıcı güvenlik, Lübnan için ise egemenlik ve yeniden yapılanma sağlayacak şekilde bu çıkarları uzlaştırmak için çalışacaktır.

ABD, her iki hükümetin de bu sürece bağlılığını memnuniyetle karşılamakta ve kapsamlı barışın, Lübnan devlet otoritesinin tamamen yeniden tesis edilmesine ve ABD tarafından 'Yabancı Terör Örgütü' olarak tanımlanan Hizbullah’ın tamamen silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu kabul etmektedir. Bu görüşmeler, onlarca yıllık çatışmayı sona erdirme ve iki ülke arasında kalıcı bir barış tesis etme yolunda atılmış bir diğer önemli adımı temsil etmektedir. ABD, bir dönüm noktasına ulaşma çabalarında her iki ülkeyi desteklemeyi sürdürecektir.