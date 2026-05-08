Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İsrail-Lübnan görüşmelerinde yeni tur tarihi açıklandı: 'Bu görüşmeler, kesin bir kopuşu hedeflemektedir'
İsrail ve Lübnan arasındaki 3. tur görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
21:42 08.05.2026
İsrail ve Lübnan arasındaki 3. tur görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve İsrail arasında sıradaki görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ABD, bu görüşmelerde arabulucu konumuna devam ederken, bu görüşmelerden 'son 20 yılın başarısız denemelerinden' kesin bir 'kopuş' hedefliyor.
Yayımlanan basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

ABD, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde İsrail ve Lübnan hükümetleri arasında iki gün sürecek yoğun görüşmelere aracılık edecektir.

23 Nisan’daki ve Başkan Trump’ın bizzat liderlik ettiği tur görüşmelerin devamı niteliğindeki bu toplantılarda, her iki heyet de her iki ülkenin temel kaygılarını esaslı biçimde ele alan kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasını ilerletmeyi amaçlayan ayrıntılı müzakerelere katılacaktır. Bu görüşmeler, son yirmi yılın başarısız yaklaşımından kesin bir kopuşu hedeflemektedir; söz konusu yaklaşım, terörist grupların kök salıp zenginleşmesine, Lübnan devletinin otoritesinin zayıflamasına ve İsrail’in kuzey sınırının tehlikeye girmesine izin vermiştir.

Görüşmeler; kalıcı barış ve güvenlik düzenlemeleri için bir çerçeve oluşturmayı, Lübnan’ın egemenliğinin ülke topraklarının tamamında tam olarak yeniden tesis edilmesini, sınırların belirlenmesini ve Lübnan’da insani yardım ile yeniden yapılanma için somut yollar oluşturulmasını amaçlayacaktır. Her iki taraf da bu görüşmelere kendi ulusal çıkarlarını gözeterek yaklaşma taahhüdünde bulunmuş olup, ABD de İsrail için kalıcı güvenlik, Lübnan için ise egemenlik ve yeniden yapılanma sağlayacak şekilde bu çıkarları uzlaştırmak için çalışacaktır.

ABD, her iki hükümetin de bu sürece bağlılığını memnuniyetle karşılamakta ve kapsamlı barışın, Lübnan devlet otoritesinin tamamen yeniden tesis edilmesine ve ABD tarafından 'Yabancı Terör Örgütü' olarak tanımlanan Hizbullah’ın tamamen silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu kabul etmektedir. Bu görüşmeler, onlarca yıllık çatışmayı sona erdirme ve iki ülke arasında kalıcı bir barış tesis etme yolunda atılmış bir diğer önemli adımı temsil etmektedir. ABD, bir dönüm noktasına ulaşma çabalarında her iki ülkeyi desteklemeyi sürdürecektir.

Neler olmuştu?

İsrail ve Lübnan heyetleri 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.
14 Nisan'daki ilk görüşme, 1993’ten bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen en üst düzey doğrudan temas olarak kayda geçmiş, toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail’in Washington büyükelçileri katılmıştı.
24 Nisan'da Trump'ın da dahil olduğu görüşmenin ardından ise 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığı duyurulmuştu.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise ise geçtiğimiz günlerde, saldırıları durduracak diplomatik girişimleri desteklediklerini ancak doğrudan müzakerelere karşı olduklarını ifade etmişti.
