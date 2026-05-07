https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/israil-askeri-meryem-ana-heykeline-sigara-icirdi-yer-yine-lubnan-1105566816.html

İsrail askeri Meryem Ana heykeline sigara içirdi, yer yine Lübnan

İsrail askeri Meryem Ana heykeline sigara içirdi, yer yine Lübnan

Sputnik Türkiye

Lübnan’da Hz. İsa heykeline balyozla saldıran bir İsrail askerinin ardından, yine bir İsrail askerinin bu kez Meryem Ana heykeline sigara içirmeye çalışırken... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T14:35+0300

2026-05-07T14:35+0300

2026-05-07T14:41+0300

dünya

i̇srail

meryem ana

asker

lübnan

haberler

i̇sa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105566270_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_967b113359cf07c2138fff27c0ab200c.jpg

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaştan iki gün sonra İsrail ordusu Lübnan’a saldırılarını yoğunlaştırıp kara operasyonuna da başladı. O günden bu yana Lübnan’da en az 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti.Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, İsrailli bir askerin sigara içerken ve bir sigarayı da Lübnan'ın güneyindeki Meryem Ana heykelinin ağzına koyarken görüldüğü belirtiliyor.İsrail ordusu, işgal altındaki Lübnan'ın güneyindeki olayla ilgili bir İsrailli askeri soruşturduğunu açıkladı.Fotoğrafın, geçen ay başka bir askerin İsa heykelinin yüzüne balyozla vururken fotoğraflandığı Hristiyan köyü Debel'de çekildiği belirtildi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü, olayı 'son derece ciddiyetle' değerlendirdikleri ve 'askeri personelin beklenen değerlerden tamamen saptığı' yönende bir açıklama yaptı.Katolik temsilci kınadıOlayın, Küdüs’teki Roma Katolik Kilisesi temsilcisi tarafından da kınandığı bildirildi.İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Terrae Sanctae şu ifadeleri kullandı: Bir önceki vakata İsa heykelini balyozla parçalayan ve onu fotoğraflayan iki İsrail askerine 30 gün hapis cezası verilmişti.ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaştan iki gün sonra İsrail ordusu Lübnan’a girdi. O günden bu yana Lübnan’da en az 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/hantavirusten-olen-kadinla-temas-eden-hollandada-bir-kabin-memuru-hastaneye-kaldirildi-saglik-1105561334.html

i̇srail

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, meryem ana, asker, lübnan, haberler, i̇sa