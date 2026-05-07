İsrail askeri Meryem Ana heykeline sigara içirdi, yer yine Lübnan
Lübnan'da Hz. İsa heykeline balyozla saldıran bir İsrail askerinin ardından, yine bir İsrail askerinin bu kez Meryem Ana heykeline sigara içirmeye çalışırken... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T14:35+0300
14:35 07.05.2026 (güncellendi: 14:41 07.05.2026)
Lübnan’da Hz. İsa heykeline balyozla saldıran bir İsrail askerinin ardından, yine bir İsrail askerinin bu kez Meryem Ana heykeline sigara içirmeye çalışırken görüntüleri yayıldı.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaştan iki gün sonra İsrail ordusu Lübnan’a saldırılarını yoğunlaştırıp kara operasyonuna da başladı. O günden bu yana Lübnan’da en az 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti.Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, İsrailli bir askerin sigara içerken ve bir sigarayı da Lübnan'ın güneyindeki Meryem Ana heykelinin ağzına koyarken görüldüğü belirtiliyor.
İsrail ordusu, işgal altındaki Lübnan'ın güneyindeki olayla ilgili bir İsrailli askeri soruşturduğunu açıkladı.
Fotoğrafın, geçen ay başka bir askerin İsa heykelinin yüzüne balyozla vururken fotoğraflandığı Hristiyan köyü Debel'de çekildiği belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü, olayı 'son derece ciddiyetle' değerlendirdikleri ve 'askeri personelin beklenen değerlerden tamamen saptığı' yönende bir açıklama yaptı.
Olayın, Küdüs’teki Roma Katolik Kilisesi temsilcisi tarafından da kınandığı bildirildi.
İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Terrae Sanctae şu ifadeleri kullandı:
Bu, derhal durdurulması gereken saygısız ve çirkin bir davranışt. İsrail hükümetini ve IDF'i harekete geçmeye ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu, bir daha yaşanmaması gerektiğini ve olayın son derece ciddiyetle ele alınması gerektiğini açıkça belirtmeye çağırıyoruz.
Bir önceki vakata İsa heykelini balyozla parçalayan ve onu fotoğraflayan iki İsrail askerine 30 gün hapis cezası verilmişti.
