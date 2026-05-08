https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/iran-bir-petrol-tankerine-el-koydu-tahran-washington-arasinda-son-durum-1105593622.html
İran, bir petrol tankerine el koydu, Tahran-Washington arasında son durum
İran, bir petrol tankerine el koydu, Tahran-Washington arasında son durum
Sputnik Türkiye
İran, petrol ihracatını engellemeye çalıştığını öne sürdüğü Ocean Koi adlı tankere Hürmüz Boğazı’nda el koydu. ABD ise İran’ın askeri tesislerini vurduğunu... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T13:25+0300
2026-05-08T13:25+0300
2026-05-08T13:51+0300
dünya
i̇ran
abd
fars haber ajansı
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105593288_0:0:625:352_1920x0_80_0_0_ae2ac80c3b095a331a1b6126f81d4fca.png
ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yeniden yükseldi. İran, petrol ihracatını sabote etmeye çalıştığını öne sürdüğü Ocean Koi adlı petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre tanker, İran’ın petrol sevkiyatını aksatmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.Gelişme, Tahran ile Washington arasında son günlerde artan askeri gerilimin ardından geldi.Yeni hava saldırılarıİran ordusu, dün akşam saatlerinde ABD güçlerinin kıyı sularındaki bir İran petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre Limanı yakınındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. İran medyasına göre Bandar Khamir, Sirik ve Kiş Adası çevresindeki sivil alanlar da ABD hava saldırılarında vuruldu.ABD ordusu ise İran’ın Hürmüz Boğazı’nda Amerikan güçlerine füze, İHA ve sürat tekneleriyle saldırı düzenlediğini savundu. Washington, “yaklaşan tehditlerin etkisiz hale getirildiğini” ve saldırılardan sorumlu İran askeri tesislerinin hedef alındığını açıkladı.‘Ateşkes sürüyor’ mesajıTrump yönetimi, tüm gerilime rağmen ateşkesin teknik olarak hala yürürlükte olduğunu savunuyor.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “anlaşmayı hızlı şekilde imzalaması gerektiğini” söyledi.Tahran ise ABD’nin sunduğu ateşkes teklifini hala değerlendirdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Washington’un taleplerinin bir kısmını “gerçekçi olmayan ve maksimalist” olarak nitelendirdi.Bölgedeki diplomatik temaslar sürse de taraflar arasındaki pozisyon farkının hala büyük olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/peskov-ukraynanin-saldirilari-kiev-rejiminin-terorist-ozunun-tezahuru-1105593516.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105593288_77:0:548:353_1920x0_80_0_0_c3d3e0a65990a575a7a454e3980a9d2c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, fars haber ajansı, ortadoğu
i̇ran, abd, fars haber ajansı, ortadoğu
İran, bir petrol tankerine el koydu, Tahran-Washington arasında son durum
13:25 08.05.2026 (güncellendi: 13:51 08.05.2026)
İran, petrol ihracatını engellemeye çalıştığını öne sürdüğü Ocean Koi adlı tankere Hürmüz Boğazı’nda el koydu. ABD ise İran’ın askeri tesislerini vurduğunu açıkladı. Ateşkes resmen sürse de bölgede karşılıklı saldırılar ve yeni tahliye emirleri dikkat çekiyor.
ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yeniden yükseldi. İran, petrol ihracatını sabote etmeye çalıştığını öne sürdüğü Ocean Koi adlı petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre tanker, İran’ın petrol sevkiyatını aksatmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Gelişme, Tahran ile Washington arasında son günlerde artan askeri gerilimin ardından geldi.
İran ordusu, dün akşam saatlerinde ABD güçlerinin kıyı sularındaki bir İran petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre Limanı yakınındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. İran medyasına göre Bandar Khamir, Sirik ve Kiş Adası çevresindeki sivil alanlar da ABD hava saldırılarında vuruldu.
ABD ordusu ise İran’ın Hürmüz Boğazı’nda Amerikan güçlerine füze, İHA ve sürat tekneleriyle saldırı düzenlediğini savundu. Washington, “yaklaşan tehditlerin etkisiz hale getirildiğini” ve saldırılardan sorumlu İran askeri tesislerinin hedef alındığını açıkladı.
Trump yönetimi, tüm gerilime rağmen ateşkesin teknik olarak hala yürürlükte olduğunu savunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “anlaşmayı hızlı şekilde imzalaması gerektiğini” söyledi.
Tahran ise ABD’nin sunduğu ateşkes teklifini hala değerlendirdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Washington’un taleplerinin bir kısmını “gerçekçi olmayan ve maksimalist” olarak nitelendirdi.
Bölgedeki diplomatik temaslar sürse de taraflar arasındaki pozisyon farkının hala büyük olduğu belirtiliyor.