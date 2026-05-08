İngiltere: 2 İngiliz'in hantavirüs vakası doğrulandı, bir İngiliz ise şüpheli

Sputnik Türkiye

İngiltere, Hondius yolcu gemisinde yaşanan salgınla bağlantılı olarak üçüncü bir İngiliz'in hantavirüs şüphesi olduğunu duyurdu. Böylelikle İngiltere'de vaka... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T10:09+0300

Atlantik Okyanusu’nda sefer yapan MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınıyla bağlantılı olarak üçüncü bir İngiliz vatandaşında daha hastalık şüphesi tespit edildi. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hastanın şu anda geminin Nisan ayı ortasında uğradığı Tristan da Cunha Adası’nda bulunduğu belirtildi.İngiltere'nin 3 vakasından biri Hollanda'da, diğeri Güney Afrika'da, üçüncüsü ise Atlantik Okyanusu'ndaki ücra Trista da Cunha adasında tedavi görüyor.Salgın kapsamında şimdiye kadar toplam DSÖ'nün açıklamasına göre 7 hantavirüs vakası doğrulanırken, hayatını kaybeden üç yolcudan birinin de bu vakalar arasında yer aldığı ifade edildi.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında ilk 2 vakanın “virüsü taşıdığı bilinen sıçan türlerinin bulunduğu alanları da kapsayan bir kuş gözlem turu kapsamında Arjantin, Şili ve Uruguay’ı ziyaret ettiğini” söyledi.Geminin rotası ve yolcuların son durumuHondius'un hafta sonu Kanarya Adaları'na yanaşması bekleniyor ve İngiliz hükümeti, gemideki kalan İngiliz yolcular ve mürettebatın İngiltere'ye geri götürülmesi için özel bir uçakla karşılanacağını doğruladı.Şu anda gemideki İngiliz vatandaşlarının hiçbirinde belirti görülmese de, eve döndüklerinde kendilerini 45 gün karantinaya almaları istenecek.MV Hondius gemisinde keşif rehberi olarak görev yapan 56 yaşındaki emekli polis memuru İngiliz vatandaşı Martin Anstee, 41 yaşındaki Hollandalı bir mürettebat üyesi ve 65 yaşındaki bir Alman ile birlikte Çarşamba günü Hollanda'ya tahliye edildi.Gemide hantavirüsün ilk doğrulanmış vakası 4 Mayıs'a kadar bildirilmedi.

