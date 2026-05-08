İBB'ye yeni operasyon: 29 kişi gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden "usulsüzce kurgusal ihale sistematiği...
2026-05-08T07:54+0300
07:47 08.05.2026 (güncellendi: 07:54 08.05.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden "usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtildi.
Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden "usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı" iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 kişiden 29'unun yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 Şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29’u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."