https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/ibb-davasinda-gerginlik-durusma-ertelendi-1105478667.html

İBB davasında gerginlik: Duruşma ertelendi

İBB davasında gerginlik: Duruşma ertelendi

Sputnik Türkiye

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. duruşması mahkeme salonunda yaşanan tartışma nedeniyle ertelendi. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T13:17+0300

2026-05-04T13:17+0300

2026-05-04T13:17+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185251_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6298896f2d74fa6eebc9f488c236d3a6.jpg

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşma salonunda mahkeme başkanı, avukatlar ve sanıklar arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi. 'Böyle devam ederseniz sizi salondan çıkaracağız'İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, duruşma başlarken talepte bulunan bazı sanık avukatlarına söz verdi. Bu sırada söz alan tutuklu sanık Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya, geçen haftaki duruşmaya atıfta bulunarak, "Mizansen yapılıyor burada." ifadelerini kullandı.Bunun üzerine başkan Aylan, Baran'ın mikrofonunu kapattırıp, ona söz hakkı vermeyeceğini iletti.Selçuk Aylan, "Böyle devam ederseniz sizi salondan çıkaracağız." dedi. Mikrofonun kapanmasına salondaki bazı avukatların tepki göstermesi üzerine Aylan, "Talimatla iş yapıyorsunuz.' diyen birine söz hakkı vermem." diye konuştu.Sanık kürsüsüne çağırılan firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü de tartışmalar nedeniyle savunma yapamadığı belirterek, buna tepki gösterdi.' Pinpon topu muyum ben' tartışmasıAvukat Baran Kaya'nın mikrofonsuz konuşmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Aylan, duruşmaya ara vererek, tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasını istedi.Başkanın duruşmaya ara vermesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Ayıp ama böyle olmaz başkanım. İnmiyorum aşağıya." ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıkların nezarethaneye indirildiği sırada İmamoğlu, "Önce beni indirin. Ben buradayım. Yaka paça beni indir. Pinpon topu muyum ben? Burası çocuk oyuncağı değil, herkes insan." dedi.Bu sırada araya giren İmamoğlu'nun avukatı tutuklu sanık Mehmet Pehlivan ise nezarethanenin soğuk olduğunu belirtip, "Önce insani sıcaklığı sağlayın. Bize yapılan nasıl eziyet değil?" diye konuştu. Sanıkların nezarethaneye indirilmemesi halinde heyetin duruşmaya devam etmeyebileceğinin görevlilerce aktarılması üzerine İmamoğlu, "Etmeyecekse etmesin. Bir kişi zatürreden hastanede yatıyor." ifadelerini kullandı. Mahkeme, kısa süre sonra duruşmayı bitirerek, yarına erteledi. Tutuklu sanıklar, duruşmanın ertelenmesine alkışlarla tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/ibb-davasinda-tutuklu-15-kisi-icin-tahliye-karari-1105402409.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması