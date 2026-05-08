Hegseth’ten 1.5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesi için sıradışı çağrı
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Kongre’den gelen itirazların ardından, 1.5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesini savunmak için artık animasyonlu savaş uçakları... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Kongre’den gelen itirazların ardından, 1.5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesini savunmak için artık animasyonlu savaş uçakları, çizgi karakter pazarlıkçılar ve hatta başparmak kaldıran Trump animasyonları kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanlığı’nın 1.5 trilyon dolarlık bütçe teklifini savunmak için çizgi film tarzı videolara başvurdu.Bu gelişme, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşandı. Tahran yönetimi, 7 Mayıs Perşembe günü Hürmüz Boğazı’nda üç Amerikan gemisine yönelik yeni saldırılar düzenledi.
‘Nesiller boyu savaş gücü'
Hegseth, önerilen 1.5 trilyon dolarlık dev bütçeyi Amerika’nın ‘Özgürlüğün Cephaneliği’ için “nesiller boyu sürecek bir yatırım” olarak tanımladı.
Videoda şu ifadeleri kullandı:
Bu yatırım, anavatanı güvence altına alacak ve koruyacak. Ayrıca Amerikan ordusunun gelecek nesiller boyunca dünyanın en ölümcül savaş gücü olarak kalmasını sağlayacak.
Trump yönetiminin sıkça kullandığı şekilde önceki yönetimleri suçlayan Hegseth, Pentagon bürokrasisinin onlarca yıldır aynı sistemi sürdürdüğünü savundu:
Çökmüş Pentagon bürokrasisi onlarca yıl boyunca aynı şeyi yaptı. Savaşçılarımız daha fazla silaha, uçağa ve gemiye ihtiyaç duyarken Savaş Bakanlığı, yüklenicilerin sizin hesabınıza iki kez para kazanmasına izin verdi. Önce fabrikalarını kurmaları için siz vergi mükelleflerinden para aldılar, ardından nihai ürün için sizden tekrar ücret talep ettiler.
Videonun dikkat çeken anlarından birinde animasyonlu bir Trump karakteri başparmak kaldırırken görülüyor. Müzakere ekibinden bir karakter ise hayali iş insanlarına duman üflüyor.
‘Bürokrasiden iş dünyasına geçtik’
Videoda şu ifadeye de yer verildi:
“Başkan Trump’ın 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi sayesinde bu Savaş Bakanlığı bürokrasiden iş dünyasına geçti.”
Trump da daha önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 1.5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesinin “uzun süredir hak ettikleri hayal ordusunu kurmalarını sağlayacağını” savunmuştu.
Ancak önerilen bütçe hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında ciddi dirençle karşı karşıya.
Trump yönetimi, savunma harcamalarındaki artışı dengelemek için iç harcamalarda 73 milyar dolarlık kesinti öneriyor.
Washington Senatörü ve Senato Tahsisatlar Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Patty Murray ise bütçeyi sert sözlerle eleştirdi.
Murray, öneriyi “ahlaki açıdan iflas etmiş” olarak nitelendirirken, Kongre’nin bunun yerine yeni bir bütçe hazırlamasını sağlayacağını söyledi.