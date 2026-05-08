Hegseth’ten 1.5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesi için sıradışı çağrı

08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T13:43+0300

ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanlığı’nın 1.5 trilyon dolarlık bütçe teklifini savunmak için çizgi film tarzı videolara başvurdu.Bu gelişme, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşandı. Tahran yönetimi, 7 Mayıs Perşembe günü Hürmüz Boğazı’nda üç Amerikan gemisine yönelik yeni saldırılar düzenledi.‘Nesiller boyu savaş gücü'Hegseth, önerilen 1.5 trilyon dolarlık dev bütçeyi Amerika’nın ‘Özgürlüğün Cephaneliği’ için “nesiller boyu sürecek bir yatırım” olarak tanımladı.Videoda şu ifadeleri kullandı:Trump yönetiminin sıkça kullandığı şekilde önceki yönetimleri suçlayan Hegseth, Pentagon bürokrasisinin onlarca yıldır aynı sistemi sürdürdüğünü savundu:Videonun dikkat çeken anlarından birinde animasyonlu bir Trump karakteri başparmak kaldırırken görülüyor. Müzakere ekibinden bir karakter ise hayali iş insanlarına duman üflüyor.‘Bürokrasiden iş dünyasına geçtik’Videoda şu ifadeye de yer verildi:Trump da daha önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 1.5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesinin “uzun süredir hak ettikleri hayal ordusunu kurmalarını sağlayacağını” savunmuştu.Ancak önerilen bütçe hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında ciddi dirençle karşı karşıya.Trump yönetimi, savunma harcamalarındaki artışı dengelemek için iç harcamalarda 73 milyar dolarlık kesinti öneriyor.Washington Senatörü ve Senato Tahsisatlar Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Patty Murray ise bütçeyi sert sözlerle eleştirdi.Murray, öneriyi “ahlaki açıdan iflas etmiş” olarak nitelendirirken, Kongre’nin bunun yerine yeni bir bütçe hazırlamasını sağlayacağını söyledi.

