ABD'de hava yollarının yakıt maliyetleri mart ayında yüzde 56,4 arttı
Sputnik Türkiye
ABD Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu yakıt maliyetlerinin mart ayında yüzde 56,4 arttığını duyurdu.
ABD merkezli medya kuruluşu The Hill'in haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulaştırma İstatistikleri Bürosu (BTS), ABD'deki tarifeli hava yollarının mart ayında toplam yakıt harcamalarını açıkladı.Mart ayında toplam yakıt harcamalarının 5,06 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, bunun şubattaki 3,23 milyar dolara kıyasla yüzde 56,4 artış gösterdiğini aktardı.Spirit Airlines, artan yakıt fiyatları nedeniyle faaliyetlerini durdurduMerkezi ABD'de bulunan ve düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, 2 Mayıs'ta tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma kararı almıştı.Spirit Üst Yöneticisi Dave Davis, son haftalarda yakıt fiyatlarında yaşanan ani ve kalıcı artışın şirketi bu noktaya getirdiğini belirterek, "İşletmeyi sürdürebilmek için yüz milyonlarca dolarlık ek likiditeye ihtiyaç vardı ve bunu sağlayamadık" ifadelerini kullanmıştı.ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Spirit Airlines'ın ABD/İsrail-İran savaşının yol açtığı artan yakıt fiyatları nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı yönündeki iddiayı yalanlamış ve 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, "Spirit, İran ile savaş başlamadan çok önce de zor durumdaydı" demişti.
