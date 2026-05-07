Hantavirüsten ölen kadınla temas eden Hollanda'da bir kabin memuru hastaneye kaldırıldı

Hantavirüs vakalarıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir KLM kabin memuru, hafif semptomlar göstermesinin ardından Amsterdam'da hastaneye kaldırıldı.

2026-05-07T12:29+0300

Reuters'ın aktardığına göre, Hollandalı yayın kuruluşu RTL, hastaneye kaldırılan kişinin KLM havayolu şirketinde görev yapan bir kabin memuru olduğunu ve Johannesburg'ta yaşamını yitiren kadın yolcuyla temas ettiğini duyurdu.Johannesburg'ta KLM uçağına binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçağa alınmayan 69 yaşındaki Hollandalı kadın, hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kadın, eşi ve bir Alman yolcu, Güney Afrika açıklarında seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınının kurbanları arasında yer aldı.Oceanwide Expeditions tarafından işletilen gemide şu ana kadar 5 yolcu ve mürettebatta daha doğrulanmış ya da şüpheli hantavirüs enfeksiyonu tespit edildiği bildirildi.Eşi ilk belirtileri 6 Nisan'da gösterdiKadının 70 yaşındaki eşi ilk belirtileri 6 Nisan'da göstermiş ve 5 gün sonra hayatını kaybetmişti. Kadın ise 24 Nisan'da Saint Helena Adası'nda gemiden indikten sonra cenaze işlemleri için adada kaldı. Daha sonra 82 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airlink seferiyle Johannesburg'a geçti.Amsterdam seferine binmeye çalıştıYetkililer, uçuş sırasında sağlık durumu ağırlaşan kadının KLM'in Amsterdam Schiphol seferine binmeye çalıştığını, ancak uçaktan indirildikten sonra ertesi gün hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.25 Nisan'daki uçuşta kısa süre bulunduHollanda Kamu Sağlığı Kurumu RIVM'in KLM'e yaptığı bildirimde, hayatını kaybeden kadının 25 Nisan 2026'da Johannesburg'ta KLM uçağında kısa süre bulunduğu belirtildi. KLM, yolcunun sağlık durumunun uçuş için uygun görülmemesi nedeniyle mürettebatın kadını uçağa kabul etmediğini açıkladı. KLM'den yapılan yazılı açıklamada, “Hantavirüsten hayatını kaybeden Hollandalı yolcularımızdan birinin 25 Nisan'da Johannesburg'ta KLM uçağında kısa süre bulunduğunu bildirdi. Yolcunun tıbbi durumu nedeniyle mürettebat uçuşa izin vermeme kararı alındı” ifadeleri kullanıldı.KLM, Hollanda belediye sağlık hizmetleri GGD'nin uçaktaki yolcuları bilgilendirdiğini ve RIVM ile koordineli şekilde temaslı takibini sürdürdüklerini bildirdi.Salgınla bağlantılı bir diğer vakada ise aynı dönemde gemide ateş, nefes darlığı ve zatürre belirtileri gösteren bir İngiliz yolcunun, 27 Nisan'da Ascension Adası'ndan tıbbi tahliyeyle Güney Afrika'ya götürülerek yoğun bakıma alındığı belirtildi.Hantavirüs, genellikle kemirgen dışkısı, idrarı veya salyasıyla temas sonucu bulaşan ve ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilen bir virüs olarak biliniyor.Hantavirüs nedir, And türü hakkında neler biliniyor?Hollanda bandralı yolcu gemisindeki salgın, Hantavirüs’ün And türü olarak biliniyor.Adını Latin Amerika'daki And dağlarından alan And virüsü çoğunlukla Arjantin, Şili ve Patagonya bölgesinde bulunuyor.2018'in sonlarında Arjantin’de bir partiye katılanlara kadar izi sürülen salgın yapandı. Virüsü taşıyan tek bir kişinin, farkında olmadan 34 doğrulanmış vakaya ve 11 ölüme yol açtığı düşünülüyor.Diğer birçok hantavirüsten farklı olarak, And virüsü sınırlı da olsa insandan insana bulaş potansiyeliyle dikkat çekiyor.Andes virüsü enfeksiyonu genellikle hantavirüs pulmoner sendromuna (HPS), diğer adıyla hantavirüs kardiyopulmoner sendromuna (HCPS) neden oluyor. Semptomlar virüse maruz kaldıktan sonra 1-8 hafta içinde ortaya çıkıyor.And hantavirüsünün özellikleriErken dönem belirtileriYüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısıAnd virüsü, özellikle 'Hantavirüs Akciğer Sendromu'na neden olmasıyla bilinir. Hastalık hızla ağırlaşabilir ve yoğun bakım gerektirebilir.

