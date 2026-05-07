Gülistan Doku’nun kaybolmadan saatler önce attığı mesaj ortaya çıktı

2026-05-07, Sputnik Türkiye

2026-05-07T10:06+0300

Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alınan soruşturma kapsamında, genç kızın kaybolduğu gün attığı mesaj dosyaya girdi.'Ben artık gelemeyeceğim' mesajı ortaya çıktıSabah gazetesinde yer alan habere göre, Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde çalıştığı kafenin patronuna saat 08.13’te “Ben artık gelemeyeceğim” mesajını gönderdiği öğrenildi.Genç kızın, okul harçlığını çıkarmak amacıyla dönem dönem part-time işlerde çalıştığı, son iş yerinin ise bir kafe olduğu belirtildi.Taciz i̇ddiası dosyada yer aldıGülistan Doku ile aynı iş yerinde çalışan M.T.’nin savcılık ifadesi de soruşturma dosyasına girdi.M.T., mekâna gelen bazı “üst düzey” müşterilerin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:“Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık.”Kaybolduğu gün adım adım takip edildiSoruşturma dosyasındaki kayıtlara göre Gülistan Doku, saat 11.06’da sevgilisi Zainal Abakarov’un çalıştığı kafeye gitti.Saat 11.19’da buradan ayrılan genç kızın yolun karşısına geçerek valilik binası önündeki durakta beklediği tespit edildi.Yaklaşık 10 dakika sonra Elazığ yönüne giden minibüse binen Doku’nun bulunduğu aracın, saat 11.39’da akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı ve 11.47’de yeniden Tunceli merkeze doğru hareket ettiği bilgisi dosyada yer aldı.Telefonundan son sinyal saat 12.21’de geldiSoruşturma kayıtlarına göre Gülistan Doku’nun telefonundan alınan son sinyalin saat 12.21’de geldiği belirtildi.Ancak sinyal alınmasına rağmen konum tespiti yapılamadığı ifade edildi.Kafenin önündeki araç detayı dikkat çektiDosyada yer alan dikkat çekici ayrıntılardan biri de kafenin önündeki araç hareketi oldu.Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı değerlendirilen aracın, 5 Ocak 2020’de saat 12.18’de kafenin önüne park ettiği belirtildi.Dosyaya giren rapora göre aracın saat 12.53’te bölgeden ayrıldığı, 13.09’da ise valilik binası önüne geçtiği kaydedildi.

