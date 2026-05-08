Gemiden en az 6 Amerikalı ülkesine dönmüştü: ABD hantavirüsü 3. seviye acil durumla takibe aldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldığı basına yansıdı. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD medyasının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre CDC, hantavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi.Ayrıca CDC, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla izlemeye aldı.Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.Salgın açıklanmadan önce bazı yolcular gemiden inmiş ve ülkelerine dönmüştü. İngiliz basını en az 29 yolcunun gemiden ayrılarak ülkesine döndüğünü duyururken New York Post, en az 6 Amerikalının ABD'ye döndüğünü yazdı.
