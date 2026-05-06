İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T09:50+0300
2026-05-06T10:19+0300
muhittin böcek
zuhal böcek
mal varlığı
09:50 06.05.2026 (güncellendi: 10:19 06.05.2026)
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, "rüşvet alma", "rüşveti temin etme", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
TÜRKİYE
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
3 Mayıs, 19:30
