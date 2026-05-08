Endonezya'da yanardağ patlaması: 20 dağcı aranıyordu, 3'nün ölüm haberi geldi
Endonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan toplamda 20 dağcının arama çalışmalarına devam ediliyordu. Sabah saatlerinde 3 dağcının... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
10:27 08.05.2026
© REUTERS Jhon Frengki Manipa — Dukono Yanardağı
Dukono Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© REUTERS Jhon Frengki Manipa
Endonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan toplamda 20 dağcının arama çalışmalarına devam ediliyordu. Sabah saatlerinde 3 dağcının hayatını kaybettiği açıklandı.
Endonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan 3 dağcının yaşamını yitirdiği, 10 dağcıdan da haber alınamadığı belirtildi.
Ülkenin North Maluku bölgesinde yer alan Dukono Yanardağı faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.
Kuzey Halmahera polis şefi Erlichson Pasaribu, dokuzu yabancı, geri kalanı yerli olmak üzere 20 kişilik dağcı grubunun, mevcut tırmanma yasağına rağmen Dukono Dağı'na girdiğini söyledi.
Bu sırada dağa tırmanan 20 kişilik dağcı grubundan 3'ünün yaşamını yitirdiği, 10'undan ise hala haber alınamadığı kaydedildi.
Yaşamını yitiren dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı.
Endonezya'nın Halmahera Adası'nda yer alan 3 volkandan biri olan Dukono, 1933 yılından bu yana belirli aralıklarla faaliyete geçiyor.
Volkan, en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş, bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
