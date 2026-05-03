Filipinler’de alarm: Mayon yanardağı patladı, binlerce kişi tahliye edildi
Filipinler’de alarm: Mayon yanardağı patladı, binlerce kişi tahliye edildi
Filipinler'de Mayon Yanardağı'nın patlamasıyla binlerce kişi tahliye edildi, onlarca yerleşim külle kaplandı. Yetkililer, bölgede lav akışı ve yeni patlama... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T12:18+0300
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçmesiyle bölgede geniş çaplı tahliyeler başladı.Yetkililerin, başkent Manila’nın güneyindeki bölgelerde yaşayan halkı 6 kilometrelik tehlike alanından uzak durmaları konusunda uyardığı aktarıldı.Patlamanın ardından binlerce kişinin evlerini terk ettiği ve çok sayıda yerleşim yerinin kül altında kaldığı ifade edildi.Kül yağmuru hayatı durdurduPatlama sonrası oluşan yoğun kül bulutlarının Albay eyaletindeki birçok yerleşim yerini etkilediği belirtildi.En az 52 köyün ciddi şekilde etkilendiği, yolların kapandığı ve günlük hayatın büyük ölçüde durduğu aktarıldı.Yanardağdan çıkan lav akıntıları ve sıcak gaz bulutlarının bazı bölgelere kadar ulaştığı ifade edildi.Yetkililerin, patlamanın sadece külle sınırlı kalmayabileceğini ve toprak kaymaları ile yeni lav akışlarının yaşanabileceğini bildirdiği aktarıldı.Binlerce kişi tahliye edildi, ekipler sahadaResmi verilere göre yaklaşık bin 500 aile tahliye merkezlerine yerleştirildi.Tahliye edilenlerin büyük bölümünün gıda, maske ve temel ihtiyaçlarla desteklendiği belirtildi.Acil durum ekiplerinin bölgede arama kurtarma, tahliye ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.Yetkililerin, çok sayıda personelin olası yeni gelişmelere karşı hazır bekletildiğini açıkladığı aktarıldı.Bölge yüksek risk altındaUzmanların, Mayon Yanardağı’ndaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde devam edebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.Yetkililerin, halktan resmi uyarıları dikkate almalarını istediği ve durumun sürekli izlenmeye devam ettiği belirtildi.
12:18 03.05.2026
© AP Photo / Nehemiah Manzanilla Sitiar
Filipinler’de Mayon Yanardağı’nın patlamasıyla binlerce kişi tahliye edildi, onlarca yerleşim külle kaplandı. Yetkililer, bölgede lav akışı ve yeni patlama riskine karşı alarm verdi.
