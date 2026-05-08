Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dunyada-bir-ilk-guney-korede-gabi-isimli-insansi-robot-resmen-budist-rahibi-ilan-edildi-1105596336.html
Dünyada bir i̇lk: Güney Kore’de 'Gabi' i̇simli i̇nsansı robot resmen budist rahibi i̇lan edildi
Dünyada bir i̇lk: Güney Kore’de 'Gabi' i̇simli i̇nsansı robot resmen budist rahibi i̇lan edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore’de Budizm’e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jogye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle "Gabi" adlı insansı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T14:36+0300
2026-05-08T14:36+0300
yaşam
asya & pasifik
budizm
var
yılsonu2026
teknoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100764664_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4cccfcf6f3f469eea3216d922a57130f.jpg
Güney Kore'nin başkenti Seul’de bulunan tarihi Jogye Tapınağı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda’nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot (humanoid), resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Jogye Tarikatı tarafından gerçekleştirilen törende, robotun boynuna kutsal tespih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi.Robot keşişin i̇lginç yemini: Enerji tasarrufu ve i̇taatTören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin "Kendini adayacak mısın?" sorusuna, "Evet, kendimi adayacağım" diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi’den; yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi enerji tasarrufu yapması istendi.Z kuşak Budizm’e robotlarla ısındırılacakGüney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı, özellikle genç kuşaklar arasında "eski moda" olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jogye Tarikatı, bu teknolojik hamleyle gençlerin dine olan ilgisini artırmayı ve teknoloji ile maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri, bu gelişmenin "şefkat, bilgelik ve sorumluluk" değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor.Toplumda şaşkınlık yarattı: 'Restoranda alışkındık ama tapınakta...'Bir robotun rahip ilan edilmesi halk arasında farklı tepkilere yol açtı. Tapınak çalışanı Sim Jae-hong, yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi. Sim, "Restoranlarda servis yapan robot görmeye alışkındık ama bir robotun rahip olduğunu duyunca gözlerime inanamadım" diyerek durumun sıra dışılığını vurguladı. Uzmanlar, bu adımın Güney Kore toplumunda insan ve teknolojinin bir arada var olmasının yeni bir aşaması olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/gunes-sistemi-disindan-gelen-gizemli-misafir-3iatlas-kuyruklu-yildizinda-yabanci-su-kesfedildi-1105595442.html
var
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100764664_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d774556c10cd68de575b9fa01de21a40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, budizm, var, yılsonu2026, teknoloji
asya & pasifik, budizm, var, yılsonu2026, teknoloji

Dünyada bir i̇lk: Güney Kore’de 'Gabi' i̇simli i̇nsansı robot resmen budist rahibi i̇lan edildi

14:36 08.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturRobot-İnsan arayüzü (Temsili görsel)
Robot-İnsan arayüzü (Temsili görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Güney Kore’de Budizm’e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jogye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle "Gabi" adlı insansı robot, keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı.
Güney Kore'nin başkenti Seul’de bulunan tarihi Jogye Tapınağı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda’nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot (humanoid), resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Jogye Tarikatı tarafından gerçekleştirilen törende, robotun boynuna kutsal tespih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi.

Robot keşişin i̇lginç yemini: Enerji tasarrufu ve i̇taat

Tören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin "Kendini adayacak mısın?" sorusuna, "Evet, kendimi adayacağım" diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi’den; yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi enerji tasarrufu yapması istendi.

Z kuşak Budizm’e robotlarla ısındırılacak

Güney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı, özellikle genç kuşaklar arasında "eski moda" olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jogye Tarikatı, bu teknolojik hamleyle gençlerin dine olan ilgisini artırmayı ve teknoloji ile maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri, bu gelişmenin "şefkat, bilgelik ve sorumluluk" değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor.

Toplumda şaşkınlık yarattı: 'Restoranda alışkındık ama tapınakta...'

Bir robotun rahip ilan edilmesi halk arasında farklı tepkilere yol açtı. Tapınak çalışanı Sim Jae-hong, yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi. Sim, "Restoranlarda servis yapan robot görmeye alışkındık ama bir robotun rahip olduğunu duyunca gözlerime inanamadım" diyerek durumun sıra dışılığını vurguladı. Uzmanlar, bu adımın Güney Kore toplumunda insan ve teknolojinin bir arada var olmasının yeni bir aşaması olduğunu belirtiyor.
3I/ATLAS, 30 Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
YAŞAM
Güneş sistemi dışından gelen gizemli misafir: 3I/ATLAS kuyruklu yıldızında 'yabancı' su keşfedildi
14:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала