Dünyada bir i̇lk: Güney Kore’de 'Gabi' i̇simli i̇nsansı robot resmen budist rahibi i̇lan edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de Budizm'e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jogye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle "Gabi" adlı insansı robot, keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin başkenti Seul’de bulunan tarihi Jogye Tapınağı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda’nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot (humanoid), resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Jogye Tarikatı tarafından gerçekleştirilen törende, robotun boynuna kutsal tespih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi.Robot keşişin i̇lginç yemini: Enerji tasarrufu ve i̇taatTören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin "Kendini adayacak mısın?" sorusuna, "Evet, kendimi adayacağım" diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi’den; yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi enerji tasarrufu yapması istendi.Z kuşak Budizm’e robotlarla ısındırılacakGüney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı, özellikle genç kuşaklar arasında "eski moda" olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jogye Tarikatı, bu teknolojik hamleyle gençlerin dine olan ilgisini artırmayı ve teknoloji ile maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri, bu gelişmenin "şefkat, bilgelik ve sorumluluk" değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor.Toplumda şaşkınlık yarattı: 'Restoranda alışkındık ama tapınakta...'Bir robotun rahip ilan edilmesi halk arasında farklı tepkilere yol açtı. Tapınak çalışanı Sim Jae-hong, yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi. Sim, "Restoranlarda servis yapan robot görmeye alışkındık ama bir robotun rahip olduğunu duyunca gözlerime inanamadım" diyerek durumun sıra dışılığını vurguladı. Uzmanlar, bu adımın Güney Kore toplumunda insan ve teknolojinin bir arada var olmasının yeni bir aşaması olduğunu belirtiyor.
