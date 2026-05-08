https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dunya-kupasi-resmi-sarkisi-shakiradan-dai-dai-oldu-1105587299.html
Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira’dan ‘Dai Dai’ oldu
Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira’dan ‘Dai Dai’ oldu
Sputnik Türkiye
Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olacak “Dai Dai” adlı yeni parçasını duyurdu. Şarkıda Nijeryalı Afrobeats sanatçısı Burna... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T11:18+0300
2026-05-08T11:18+0300
2026-05-08T11:19+0300
spor
dünya kupası
shakira
2026 fifa dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103379/07/1033790779_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_4222c805bc6393a32eace100b45710cc.jpg
Ünlü şarkıcı Shakira'nın Dai Dai adlı parçası 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı oldu. Shakira, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtım videosunu Brezilya’daki ünlü Maracana Stadyumu’nda çekti. Videoda farklı ülkelerin milli takım renklerini taşıyan dansçılar yer alırken, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları’nda kullanılan toplara da gönderme yapıldı.Dai Dai ile birlikte Shakira’nın Dünya Kupası organizasyonlarıyla dördüncü büyük iş birliği olacak. Sanatçı daha önce 2006 Dünya Kupası final seremonisinde “Hips Don’t Lie”, 2010 Dünya Kupası’nın resmi marşı olan “Waka Waka (This Time for Africa)” ve 2014 Dünya Kupası için “La La La (Brazil 2014)” şarkılarıyla sahne almıştı.Özellikle “Waka Waka”, FIFA tarihinin en popüler Dünya Kupası şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/alex-de-souzadan-baskanlik-secimi-icin-yeni-aciklama-bundan-otesi-yok-1105587103.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103379/07/1033790779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7a4a5b84aebb2004ec351ca7aa4f3b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya kupası, shakira, 2026 fifa dünya kupası
dünya kupası, shakira, 2026 fifa dünya kupası
Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira’dan ‘Dai Dai’ oldu
11:18 08.05.2026 (güncellendi: 11:19 08.05.2026)
Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olacak “Dai Dai” adlı yeni parçasını duyurdu. Şarkıda Nijeryalı Afrobeats sanatçısı Burna Boy da yer alıyor.
Ünlü şarkıcı Shakira'nın Dai Dai adlı parçası 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı oldu. Shakira, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtım videosunu Brezilya’daki ünlü Maracana Stadyumu’nda çekti.
Videoda farklı ülkelerin milli takım renklerini taşıyan dansçılar yer alırken, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları’nda kullanılan toplara da gönderme yapıldı.
Dai Dai ile birlikte Shakira’nın Dünya Kupası organizasyonlarıyla dördüncü büyük iş birliği olacak.
Sanatçı daha önce 2006 Dünya Kupası final seremonisinde “Hips Don’t Lie”, 2010 Dünya Kupası’nın resmi marşı olan “Waka Waka (This Time for Africa)” ve 2014 Dünya Kupası için “La La La (Brazil 2014)” şarkılarıyla sahne almıştı.
Özellikle “Waka Waka”, FIFA tarihinin en popüler Dünya Kupası şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.