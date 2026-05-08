Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira’dan ‘Dai Dai’ oldu
Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira'dan 'Dai Dai' oldu
Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olacak “Dai Dai” adlı yeni parçasını duyurdu. Şarkıda Nijeryalı Afrobeats sanatçısı Burna... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Shakira'nın Dai Dai adlı parçası 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı oldu. Shakira, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtım videosunu Brezilya'daki ünlü Maracana Stadyumu'nda çekti. Videoda farklı ülkelerin milli takım renklerini taşıyan dansçılar yer alırken, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda kullanılan toplara da gönderme yapıldı.Dai Dai ile birlikte Shakira'nın Dünya Kupası organizasyonlarıyla dördüncü büyük iş birliği olacak. Sanatçı daha önce 2006 Dünya Kupası final seremonisinde "Hips Don't Lie", 2010 Dünya Kupası'nın resmi marşı olan "Waka Waka (This Time for Africa)" ve 2014 Dünya Kupası için "La La La (Brazil 2014)" şarkılarıyla sahne almıştı.Özellikle "Waka Waka", FIFA tarihinin en popüler Dünya Kupası şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.
Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira'dan 'Dai Dai' oldu

11:18 08.05.2026 (güncellendi: 11:19 08.05.2026)
Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olacak “Dai Dai” adlı yeni parçasını duyurdu. Şarkıda Nijeryalı Afrobeats sanatçısı Burna Boy da yer alıyor.
Ünlü şarkıcı Shakira'nın Dai Dai adlı parçası 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı oldu. Shakira, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtım videosunu Brezilya’daki ünlü Maracana Stadyumu’nda çekti.
Videoda farklı ülkelerin milli takım renklerini taşıyan dansçılar yer alırken, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları’nda kullanılan toplara da gönderme yapıldı.
Dai Dai ile birlikte Shakira’nın Dünya Kupası organizasyonlarıyla dördüncü büyük iş birliği olacak.
Sanatçı daha önce 2006 Dünya Kupası final seremonisinde “Hips Don’t Lie”, 2010 Dünya Kupası’nın resmi marşı olan “Waka Waka (This Time for Africa)” ve 2014 Dünya Kupası için “La La La (Brazil 2014)” şarkılarıyla sahne almıştı.
Özellikle “Waka Waka”, FIFA tarihinin en popüler Dünya Kupası şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.
