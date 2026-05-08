https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dunya-kupasi-resmi-sarkisi-shakiradan-dai-dai-oldu-1105587299.html

Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira’dan ‘Dai Dai’ oldu

Dünya Kupası resmi şarkısı Shakira’dan ‘Dai Dai’ oldu

Sputnik Türkiye

Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olacak “Dai Dai” adlı yeni parçasını duyurdu. Şarkıda Nijeryalı Afrobeats sanatçısı Burna... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T11:18+0300

2026-05-08T11:18+0300

2026-05-08T11:19+0300

spor

dünya kupası

shakira

2026 fifa dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103379/07/1033790779_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_4222c805bc6393a32eace100b45710cc.jpg

Ünlü şarkıcı Shakira'nın Dai Dai adlı parçası 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı oldu. Shakira, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtım videosunu Brezilya’daki ünlü Maracana Stadyumu’nda çekti. Videoda farklı ülkelerin milli takım renklerini taşıyan dansçılar yer alırken, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları’nda kullanılan toplara da gönderme yapıldı.Dai Dai ile birlikte Shakira’nın Dünya Kupası organizasyonlarıyla dördüncü büyük iş birliği olacak. Sanatçı daha önce 2006 Dünya Kupası final seremonisinde “Hips Don’t Lie”, 2010 Dünya Kupası’nın resmi marşı olan “Waka Waka (This Time for Africa)” ve 2014 Dünya Kupası için “La La La (Brazil 2014)” şarkılarıyla sahne almıştı.Özellikle “Waka Waka”, FIFA tarihinin en popüler Dünya Kupası şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/alex-de-souzadan-baskanlik-secimi-icin-yeni-aciklama-bundan-otesi-yok-1105587103.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya kupası, shakira, 2026 fifa dünya kupası