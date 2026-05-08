Alex de Souza'dan başkanlık seçimi için yeni açıklama: 'Bundan ötesi yok'
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
2026-05-08T11:17+0300
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'a destek olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.
Brezilyalı eski futbolcunun gönderisinde "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim seninle." yorumunu yaparak tarafını açıklamıştı.
Alex de Souza, gece yarısı bir paylaşım daha yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.
'Seçimlerde kimseyi desteklemiyorum'
2012'den beri kulüpte bulunmadığını söyleyen efsane isim, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum." dedi.