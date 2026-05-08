Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/alex-de-souzadan-baskanlik-secimi-icin-yeni-aciklama-bundan-otesi-yok-1105587103.html
Alex de Souza'dan başkanlık seçimi için yeni açıklama: 'Bundan ötesi yok'
Alex de Souza'dan başkanlık seçimi için yeni açıklama: 'Bundan ötesi yok'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T11:01+0300
2026-05-08T11:17+0300
spor
alex de souza
fenerbahçe
aziz yıldırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101696/16/1016961604_0:0:2525:1421_1920x0_80_0_0_f78c6e475d16e6fa94e187b1b76eae42.jpg
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'a destek olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.Brezilyalı eski futbolcunun gönderisinde "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." ifadelerini kullanmıştı.Alex: Patron geri gelFenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim seninle." yorumunu yaparak tarafını açıklamıştı.Alex de Souza, gece yarısı bir paylaşım daha yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.'Seçimlerde kimseyi desteklemiyorum'2012'den beri kulüpte bulunmadığını söyleyen efsane isim, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101696/16/1016961604_0:0:2525:1895_1920x0_80_0_0_667cdae74c34663a1c3dabb873befa53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alex de souza, fenerbahçe, aziz yıldırım
alex de souza, fenerbahçe, aziz yıldırım

Alex de Souza'dan başkanlık seçimi için yeni açıklama: 'Bundan ötesi yok'

11:01 08.05.2026 (güncellendi: 11:17 08.05.2026)
© AP PhotoTürkiye'de oynamış en iyi yabancı futbolcular
Türkiye'de oynamış en iyi yabancı futbolcular - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© AP Photo
Abone ol
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'a destek olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.
Brezilyalı eski futbolcunun gönderisinde "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." ifadelerini kullanmıştı.

Alex: Patron geri gel

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim seninle." yorumunu yaparak tarafını açıklamıştı.
Alex de Souza, gece yarısı bir paylaşım daha yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Alex de Souza'dan başkanlık seçimi için yeni açıklama
Alex de Souza'dan başkanlık seçimi için yeni açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
Alex de Souza'dan başkanlık seçimi için yeni açıklama

'Seçimlerde kimseyi desteklemiyorum'

2012'den beri kulüpte bulunmadığını söyleyen efsane isim, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала