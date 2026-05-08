“Doğrudan cephedeki askerlerle görüştük. Bize şunu söylediler: ‘Aramızda bir fark yok. Biz tek bir milletiz. Biz Slavız, Ortodoks’uz, aynı dine mensubuz, aynı dili konuşuyoruz, aynı kökenden ve tarihten geldik. Bizim karşıda savaştığımız kişi bizden farklı bir kişi değil’ Bazı taburlar var, bunların bir kısmını daha önce Ukrayna tarafında seferberlikle alınarak cepheye gönderilen askerlerden oluşuyor. Onlarla konuştuğumuzda şunları söylediler; ‘Biz Rusça konuşuyoruz, Rus’uz. Bu topraklarda doğduk, büyüdük ve şu anda o topraklara karşı savaşıyoruz. Bu nedenle safımızı değiştirdik’ diyorlar. Bir de tabii sadece mesele kendilerini aynı görmekle ilgili değil. Mesela seferberlikte askere alınıyorlar. Tabii bu konuda çok fazla yolsuzluk ve yalanlarla ilgili hikayeler anlattılar. Örneğin, alınıyorlar ve çok hızlı bir eğitimden geçiriliyorlar. Daha önce silah tutmamış ya da zorunlu askerlik hizmetinde biraz silah tutmuş kişiler hızlı bir eğitimle cephenin en ön tarafına yollanıyor. Acemi oldukları için savaşma kabiliyetleri yok ve motivasyonlarını kaybediyorlar. Bunun üstüne bir de yolsuzluk eklendiğinde, yani parası olanların seferberlikten kaçması. Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Hatta şöyle ilginç bir şey olmuştu; Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele eden kuruma verilen para ile yolsuzluk yapıldı. Bir de mesela akrabaları karşı tarafta. Bir asker şunu anlatmıştı: ‘Benim annem karşı tarafta ve ben o tarafa karşı savaşıyorum. Bu yüzden safımı değiştirdim, Rus ordusuna katıldım’ dedi. ‘Peki savaştan sonra ne yapacaksın?’ dediğimde ise ‘Rus ordusuna kalmaya devam edeceğiz. Yani asker olarak hayatımıza devam edeceğiz’ diyenler var. Bazıları da ‘savaş bittikten sonra eğer görevimiz tamamlanırsa normal bir sivil vatandaş olarak yaşayabiliriz’ diyor. O yüzden çok fazla geçiş oluyor.”