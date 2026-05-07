Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Antalya’da 30 Nisan’dan bu yana haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

30 Nisan’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Kübra Yapıcı ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.Antalya’da yaşayan genç kadının cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu.Önce öldürüldüğü, sonra yakıldığı belirlendiYapılan incelemelerde, Kübra Yapıcı’nın silahla vurularak öldürüldüğü, ardından toprağa gömüldüğü ve daha sonra gömüldüğü yerden çıkarılarak cesedinin yakıldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde düzenlenen operasyonla şüpheli Ataberk S. de gözaltına alındı.Şüphelinin i̇tirafı sonrası barajda arama başlatıldıBucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İlyas Umut D.’nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını söylemesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Çalışmalara Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.Cesedin bir bölümü barajda bulunduAkşam saatlerine kadar süren ilk aramalardan sonuç alınamazken, çalışmalar sabah yeniden devam etti.Yapılan aramalar sonucunda Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümünün barajda bulunduğu bildirildi.Adli Tıp i̇ncelemesine gönderilecekEkipler tarafından yapılan incelemenin ardından bulunan parçaların Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.Ceset parçalarının daha sonra detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.

