Dmitriy Şerbinin Rusya Savunma Bakan Yardımcılığına atandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dmitriy Şerbinin'i Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atadı. Atamaya ilişkin bilgi, bakanlığın resmi... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle Savunma Bakan Yardımcısı olan Dmitriy Şerbinin, yeni görevinde Savunma Bakanlığı’nın dijital dönüşüm sürecinden ve kurum içinde tek bir dijital ortamın oluşturulmasından sorumlu olacak.Ayrıca, birliklerin durumsal farkındalığını artırmayı ve komutanların taktik seviyede karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlayan “SVOD” adlı ileri dijital sistemin geliştirilmesi ve uygulanması da Şerbinin’in sorumluluk alanına girecek.Dmitriy Şerbinin, 2024 yılında hükümette Andrey Belousov’un sekretaryasında başkan yardımcılığı görevinden Savunma Bakanlığı’na geçerek bakan danışmanlığı görevinde bulunmuştu.Daha sonra yine 2024 yılında kurulan Dijital ve Teknolojik Gelişim Ana Dairesi’nin başına getirilen Şerbinin, bu görevi atamaya kadar sürdürdü. Şerbinin, kamu hizmetine geçmeden önce bilişim teknolojileri (BT) sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde görev yapıyordu.
