Çinli uzman: Zelenskiy, Zafer Günü’nde olası saldırıların Ukrayna için doğuracağı riskleri hesaplamalı
Sputnik Türkiye
Çinli blogger ve analist Woniu Keji, Ukrayna’nın 9 Mayıs Zafer Günü’nde Rusya’ya yönelik olası saldırı planlarının ülke açısından yüksek riskler barındırdığını... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T19:36+0300
Çinli blogger ve askeri-siyasi yorumcu Woniu Keji, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna’nın 9 Mayıs Zafer Günü’nde Rusya topraklarına saldırı düzenlemesi halinde Moskova’nın vereceği karşılıkların ciddi bir tırmanma riski taşıdığını belirterek, Zelenskiy'nin Ukrayna’nın bu riskleri gerçekten göğüsleyip göğüsleyemeyeceğini düşünmek zorunda olduğunu söyledi.Woniu Keji ayrıca, Kiev yönetiminin, çatışmaları uzatmak ve dış desteği almayı sürdürmek amacıyla ‘Rusya'ya gerçek anlamda zarar verebilecek fırsatlar’ aramaya devam edeceği görüşünü dile getirdi.Zelenskiy, hafta başında Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, 9 Mayıs askeri geçit töreni sırasında Ukrayna İHA'larının Moskova'yı hedef alabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.
Çinli blogger ve askeri-siyasi yorumcu Woniu Keji, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna’nın 9 Mayıs Zafer Günü’nde Rusya topraklarına saldırı düzenlemesi halinde Moskova’nın vereceği karşılıkların ciddi bir tırmanma riski taşıdığını belirterek, Zelenskiy'nin Ukrayna’nın bu riskleri gerçekten göğüsleyip göğüsleyemeyeceğini düşünmek zorunda olduğunu söyledi.
Rusya toprakları, Kırım ya da Rusya’daki kritik altyapı tesisleri Ukrayna tarafından vurulduğu anda, Rus birliklerinin misilleme adımları atacağı, öngörülebilir bir durum.
Dolayısıyla Kiev, Zafer Günü’nde olaylar çıkarmayı planlıyorsa, Zelenskiy’in, Ukrayna’nın bu tırmanmayla bağlantılı risklere gerçekten dayanabilecek kapasitede olup olmadığını ciddi biçimde düşünmesi gerekir.
Ukrayna’nın ateşkes çağrıları esasen ‘bilgi savaşında inisiyatifi ele geçirme’ girişimidir. Kiev, kendini ‘barışta ısrar eden taraf’ olarak sunmaya, aynı zamanda da Moskova’yı ateşkesi reddeden taraf olarak suçlayabilmek için zemin hazırlamaya çalışıyor.
Woniu Keji ayrıca, Kiev yönetiminin, çatışmaları uzatmak ve dış desteği almayı sürdürmek amacıyla ‘Rusya'ya gerçek anlamda zarar verebilecek fırsatlar’ aramaya devam edeceği görüşünü dile getirdi.
Zelenskiy, hafta başında Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, 9 Mayıs askeri geçit töreni sırasında Ukrayna İHA'larının Moskova'yı hedef alabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.