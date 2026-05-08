CENTCOM: ABD, 70'ten fazla tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını engelliyor
CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının genişletildiğini belirterek ülkesinin engellediği tankerlerin toplamda 166 milyon varilden fazla İran petrolü taşıma kapasitesine sahip olduğunu ileri sürdü.
2026-05-08T16:29+0300
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kapsamında 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını engellediğini ileri sürdü.CENTCOM’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu tankerlerin toplamda 166 milyon varilden fazla İran petrolü taşıma kapasitesine sahip olduğu ve bu petrolün tahmini değerinin 13 milyar doların üzerinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca 50’den fazla ticari geminin rotasının değiştirildiği ifade edildi.Bölgedeki gerilim, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kapatıldığını duyurmasının ardından tırmanmıştı. İran yönetimi bu kararı, 28 Şubat’ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarına yanıt olarak aldığını açıklamıştı.İran ile Pakistan arasında yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD, 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nda İran deniz trafiğini hedef alan abluka uygulamasını başlatmıştı.CENTCOM, 2 Mayıs’taki açıklamasında da son 20 gün içinde 48 geminin rotasının değiştirildiğini duyurmuştu. Deniz ablukası kapsamında ABD ordusunun geçen ay Asya sularında İran bayraklı en az üç tankere müdahalede bulunduğu belirtilmişti.Öte yandan İran medyasının aktardığına göre İran kuvvetleri petrol ihracatını engellemeye çalıştığı öne sürülen bir tankere Hürmüz Boğazı'nda el koyduklarını duyurdu ve olayla ilgili görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
