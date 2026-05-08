Beyaz Saray, gizli UFO belgeleri ve videolarını yayınladı: Kızılötesi görüntüde beyaz cisim

Sputnik Türkiye

Dünya dışı yaşam konusundaki şeffaflık çabalarının bir parçası olarak, UFO gözlemlerine ilişkin daha önce hiç görülmemiş binlerce dosya Beyaz Saray tarafından yayımlandı. Ayrıntılar ve görüntüler haberde...

2026-05-08T16:39+0300

2026-05-08T17:00+0300

ABD yönetimi cuma günü, ‘hükümetin dünya dışı fenomenlere ilişkin bilgileri konusunda şeffaflığı artırma çabasının bir parçası’ olduğunu gerekçe göstererek, Tanımlanamayan Anormal Fenomenler'e (UFO) ilişkin 'daha önce hiç görülmemiş' bir dizi dosya ve videoyu yayımladı.Cuma günü ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalar, ABD askeri personeli ve tanıklar tarafından bildirilen, 80 yılı aşkın süreye yayılan açıklanamayan hava gözlemlerini belgeliyor.2024 yılında bir ABD Hint-Pasifik komutanlığının askeri bir platformunda bulunan kızılötesi sensörden bir dakika 39 saniyelik video görüntüleri de paylaşıldı. Videonun raporunda ‘tanımlanamayan anomali olgusuna dair bir raporuna ait görüntüler' ifadesi var ve beyaz bir cisim görülüyorABD Hint-Pasifik komutanlığı, 2024 yılında Japonya yakınlarında Amerikan futbolu topu şeklinde görünen bir UFO'nun görüldüğünü bildirdi.Apollo 17 Ay görevindeki üç parlak noktaYayınlanan görüntülerde Ay yüzeyinden çekilen bir fotoğrafta gökyüzünde kümelenmiş üç küçük parlak noktanın görüldüğü aktarıldı. Yayınlanan belgelerde ayrıca Apollo 17 ekibi ile komuta merkezi arasındaki konuşmaların dökümü de yer aldı. Astronotların pencerelerinin önünden geçen "parlak parçacıklar" ve "şekilleri düzensiz, takla atan cisimleri" tarif ettikleri öğrenildi.Beyaz Saray, Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen Amerika merkezli Fox News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

