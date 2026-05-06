ABD’de UFO dosyaları açıklanıyor mu? FBI Direktörü duyurdu

Sputnik Türkiye

FBI Direktörü Patel, Trump yönetiminin UFO be 'uzaylı yaşamı'na ilişkin dosyaları yakında yayımlanacağını açıkladı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T16:28+0300

FBI Direktörü Kash Patel, Donald Trump yönetiminin UFO ve dünya dışı yaşam iddialarına ilişkin dosyaları yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.Fox News'e konuşan Patel, açıklanacak belgelerin FBI, istihbarat topluluğu ve Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere birden fazla kurumun verilerini içereceğini belirtti. Patel, bu adımı “verilen sözlerin yerine getirilmesi” olarak nitelendirdi.'Tanımlanamayan hava fenomenleri' yeniden gündemdeABD’de “Tanımlanamayan Hava Fenomenleri” olarak adlandırılan UAP konusundaki tartışmalar, son yıllarda hem siyasi hem de toplumsal düzeyde yeniden ivme kazandı. Kongre üyeleri, Pentagon’dan daha fazla veri paylaşımı talep ederken, kamuoyunda da şeffaflık çağrıları artıyor.Ancak uzmanlar, açıklanması beklenen belgelerin büyük ölçüde sansürlü olabileceğine ve içeriğin doğrudan “uzaylı kanıtı”ndan ziyade askeri teknolojiler, sensör sistemleri ve hava sahası güvenliğine ilişkin bilgiler içerebileceğine dikkat çekiyor.Pentagon’un mevcut verileri ne söylüyor?Pentagon bünyesinde faaliyet gösteren AARO tarafından yayımlanan raporlara göre, 2023-2024 döneminde yüzlerce yeni tanımlanamayan hava fenomeni vakası kaydedildi.Buna rağmen yetkililer, bugüne kadar incelenen vakalar arasında dünya dışı varlıklara veya “uzaylı teknolojisine” işaret eden doğrulanmış bir bulguya rastlanmadığını vurguluyor.ABD Başkanı Donald Trump daha önce UFO ve UAP dosyalarının mümkün olan en geniş kapsamda açıklanacağını belirtmişti. Kongre’de ise bazı üyeler, gizli videolar ve raporlar dahil daha fazla bilginin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunuyor.

ufo, fbi, kash patel