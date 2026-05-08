Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Arakçi: Ne zaman diplomatik bir çözüm masaya gelse ABD her seferinde sorumsuz bir askeri maceraya atılıyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ne zaman diplomatik bir çözüm masaya gelse, ABD her seferinde sorumsuz bir askeri maceraya atılıyor" ifadelerini kullandı.
14:12 08.05.2026 (güncellendi: 14:20 08.05.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ne zaman diplomatik bir çözüm masaya gelse, ABD her seferinde sorumsuz bir askeri maceraya atılıyor" ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında dün akşam Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece saatlerinde ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendirdi. Arakçi, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Ne zaman diplomatik bir çözüm masaya gelse, ABD her seferinde sorumsuz bir askeri maceraya atılıyor.

Bu kaba bir baskı taktiği mi? Yoksa birilerinin POTUS'u (ABD başkanını) kandırarak bir kez daha başka bir bataklığa sürüklemesinin sonucu mu?

Sebep ne olursa olsun sonuç değişmiyor: İranlılar baskıya boyun eğmiyor ve diplomasi kurban oluyor.

Ayrıca CIA yanılıyor. Füze envanterimiz ve fırlatıcı kapasitemiz 28 Şubat’a kıyasla yüzde 75 seviyesinde değil. Doğru oran yüzde 120.

Halkımızı savunma konusundaki hazırlığımız: Yüzde 1000."

ABD-İran geriliminde gece boyunca yaşananlar

ABD'nin dün gece geç saatlerde Keşm Limanı ile Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlediğini bildirildi.
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurduğunu duyurdu. Trump gemilerin zarar görmediğini açıkladı.
Sabah erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin deraya girdiğini açıkladı.
