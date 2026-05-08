İran basını: Hürmüz’de ABD destroyerlerine İHA ve füze saldırısı düzenlendi
Tasnim ajansı, İran donanmasının Hürmüz Boğazı çevresinde üç ABD savaş gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Tasnim haber ajansı, kaynaklara dayandırarak İran donanmasının Hürmüz Boğazı bölgesinde üç ABD destroyerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığını aktardı. Haberde, saldırının ardından ABD savaş gemilerinin Umman Körfezi’ne doğru çekildiği belirtilerek, "Hürmüz Boğazı bölgesinde bulunan üç Amerikan destroyeri, İran donanması tarafından hedef alındı. ABD destroyerlerine yönelik saldırı, füzeler ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.Saldırının ardından söz konusu ABD destroyerlerinin bölgeden ayrılarak Umman Körfezi yönüne doğru yeniden konuşlandığı belirtildi.
