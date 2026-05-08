İran basını: Hürmüz’de ABD destroyerlerine İHA ve füze saldırısı düzenlendi
Tasnim ajansı, İran donanmasının Hürmüz Boğazı çevresinde üç ABD savaş gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T00:19+0300
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
umman körfezi
destroyer
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ran donanması
tasnim
i̇ran, hürmüz boğazı, abd, umman körfezi, destroyer, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ran donanması, tasnim
00:19 08.05.2026
Tasnim ajansı, İran donanmasının Hürmüz Boğazı çevresinde üç ABD savaş gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Tasnim haber ajansı, kaynaklara dayandırarak İran donanmasının Hürmüz Boğazı bölgesinde üç ABD destroyerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığını aktardı.
Haberde, saldırının ardından ABD savaş gemilerinin Umman Körfezi’ne doğru çekildiği belirtilerek, "Hürmüz Boğazı bölgesinde bulunan üç Amerikan destroyeri, İran donanması tarafından hedef alındı. ABD destroyerlerine yönelik saldırı, füzeler ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.
Saldırının ardından söz konusu ABD destroyerlerinin bölgeden ayrılarak Umman Körfezi yönüne doğru yeniden konuşlandığı belirtildi.
İran'da patlama ve çatışma: İran 'ateşkes ihlali' diyor, ABD 'meşru müdafaa'
Dün, 22:50
