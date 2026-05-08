https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/almanyada-tek-kullanimlik-elektronik-sigaralara-yasak-hazirligi-1105603146.html
Almanya’da tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak hazırlığı
Almanya’da tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak hazırlığı
Sputnik Türkiye
Almanya, yangın riski ve geri dönüşüm sistemine verdiği zarar nedeniyle tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor. Hükümetin yasa... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T18:56+0300
2026-05-08T18:56+0300
2026-05-08T19:53+0300
dünya
almanya
sigara
elektronik sigara
yasak
yangın
geri dönüşüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105209271_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a5b5f4696f037ef398deaef2e0765b89.jpg
Almanya Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa hazırlığı yapıldığını açıkladı.Schneider, Leipzig kentinde eyalet çevre bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından, yasa tasarısının bu yıl içinde Federal Meclis’e sunulacağını söyledi.Hazırlanacak düzenlemeyle tek kullanımlık elektronik sigaraların Almanya’da satışının yasaklanacağı belirtildi.Schneider, yasağın gerekçesi olarak bu cihazların oluşturduğu yangın riskini gösterdi.'Evsel atıklarla çöpe gidiyor'Bakan Schneider, kullanıcıların elektronik sigaraları çoğunlukla evsel atıklarla birlikte çöpe attığını ve bunun atık bertaraf tesislerinde yangınlara yol açtığını ifade etti.Schneider, "Bu durum çalışanların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor" dedi.Ayrıca söz konusu ürünlerin Almanya’nın geri dönüşüm altyapısına zarar verdiği belirtildi.Yeniden doldurulabilir elektronik sigara cihazlarının ise yasak kapsamına alınmayacağı ifade edildi.Sektör verilerine göre Almanya’daki yasal elektronik sigara pazarı 2025 yılında yaklaşık 2.4 milyar euro ciroya ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dunyada-bir-ilk-guney-korede-gabi-isimli-insansi-robot-resmen-budist-rahibi-ilan-edildi-1105596336.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105209271_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_805b5e951bb757361bc37882050eebbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, sigara, elektronik sigara, yasak, yangın, geri dönüşüm
almanya, sigara, elektronik sigara, yasak, yangın, geri dönüşüm
Almanya’da tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak hazırlığı
18:56 08.05.2026 (güncellendi: 19:53 08.05.2026)
Almanya, yangın riski ve geri dönüşüm sistemine verdiği zarar nedeniyle tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor. Hükümetin yasa tasarısını bu yıl federal meclise sunması bekleniyor.
Almanya Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa hazırlığı yapıldığını açıkladı.
Schneider, Leipzig kentinde eyalet çevre bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından, yasa tasarısının bu yıl içinde Federal Meclis’e sunulacağını söyledi.
Hazırlanacak düzenlemeyle tek kullanımlık elektronik sigaraların Almanya’da satışının yasaklanacağı belirtildi.
Schneider, yasağın gerekçesi olarak bu cihazların oluşturduğu yangın riskini gösterdi.
'Evsel atıklarla çöpe gidiyor'
Bakan Schneider, kullanıcıların elektronik sigaraları çoğunlukla evsel atıklarla birlikte çöpe attığını ve bunun atık bertaraf tesislerinde yangınlara yol açtığını ifade etti.
Schneider, "Bu durum çalışanların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor" dedi.
Ayrıca söz konusu ürünlerin Almanya’nın geri dönüşüm altyapısına zarar verdiği belirtildi.
Yeniden doldurulabilir elektronik sigara cihazlarının ise yasak kapsamına alınmayacağı ifade edildi.
Sektör verilerine göre Almanya’daki yasal elektronik sigara pazarı 2025 yılında yaklaşık 2.4 milyar euro ciroya ulaştı.