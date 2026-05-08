AK Parti’den gençleri istihdama katacak çalışma hazırlığı

Sputnik Türkiye

AK Parti gençleri istihdama dahil etmek için bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile 18-25 yaş gençleri... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T13:49+0300

AK Parti hükümeti gençleri istihdama katmak ve genç işsiz sayısını azaltmaya yönelik bir çalışma yürütüyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapısı açılması planlanıyor. Devlet özel sektöre 6 ay maaş, 18 ay prim desteği verecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı düzenlemede sona gelindiği ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde çalışmanın detaylarının açıklanması bekleniyor.Kanun teklifi sunulacakUzun süredir üzerinde çalışılan ve AK Parti’nin genç milletvekillerinin saha araştırmaları ile şekillendiği belirtilen çalışmaya göre, 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdamına yönelik olarak, “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında hazırlanan kanun teklifi Mayıs ayı içeresinde Meclis’e sunulması planlanıyor. “Ne eğitimde, ne istihdamda” diye tanımlanan bu gençleri istihdama kazandırılması projenin temelini oluşturuyor.İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına dahil edilmesi, istihdamın artırılması ve kayıtlı, kalıcı çalışma imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.Ön görülen düzenlemeye göre; işsizlik Fonu’ndan karşılanması planlanan prim desteğinin 18 ay olarak karşılanması tartışılıyor. İŞKUR’a kayıtlı 18-25 yaş arası gençlerin işe alımında işverenlere ücret ve prim desteği sağlanacak. İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak desteklerin süresi, modele göre 6 ila 18 ay arasında değişecek. Bu durumda devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılarken, 18 ayda prim desteği verecek.

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

