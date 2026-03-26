ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS'ye kaç kişi başvurdu? En genç ve en yaşlı aday arasında 71 yaş fark var
ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS'ye kaç kişi başvurdu? En genç ve en yaşlı aday arasında 71 yaş fark var
ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 2026 YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 kişinin başvurduğunu açıkladı. Sınava katılacak en genç aday 16 yaşında, en yaşlı aday ise 87 yaşında. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T15:21+0300
2026-03-26T15:21+0300
2026-03-26T15:21+0300
Haziran ayında yapılacak 2026 YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 921 bin 225 kişi ilk kez YKS'ye başvururken, sınava katılacak en genç aday 16 yaşında. En yaşlı aday ise 87 yaşında. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacakYKS'nin 20 Haziran cumartesi günü yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu, 21 Haziran pazar günü yapılacak ikinci oturum AYT'ye ise 1 milyon 628 bin 200 kişinin başvurduğunu söyleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, son oturum olan YDT'ye ise 203 bin 679 adayın başvurduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti:921 bin 225 aday ilk kez başvurdu Adayların 921 bin 225’inin sınava ilk kez başvurduğunu belirten Ersoy, 665 bin 89 adayın ikinci, 447 bin 57 adayın üçüncü, 198 bin 901 adayın dördüncü, 193 bin 288 adayın ise beş ve daha fazla kez başvurduğunu ifade etti.Sınavın Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa ve 81 ilde 254 sınav merkezinde uygulanacağını hatırlatan Ersoy, "Adayların ihtiyaç durumları dikkate alınarak Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.En genç aday ile en yaşlı aday arasında 71 yaş varProf. Dr. Ersoy, "Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu." ifadelerini kullandı.2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73'ünü erkek adayların oluşturduğunu aktaran Ersoy, "34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti." bilgisini paylaştı. Ersoy, 14 bin 651 engelli adayın YKS'ye katılacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/ales-basvurulari-basladi-1104484753.html
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yabancı dil testi (ydt) , 2026 yks
ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS'ye kaç kişi başvurdu? En genç ve en yaşlı aday arasında 71 yaş fark var
ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 2026 YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 kişinin başvurduğunu açıkladı. Sınava katılacak en genç aday 16 yaşında, en yaşlı aday ise 87 yaşında.
Haziran ayında yapılacak 2026 YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 921 bin 225 kişi ilk kez YKS'ye başvururken, sınava katılacak en genç aday 16 yaşında. En yaşlı aday ise 87 yaşında.
20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak
YKS'nin 20 Haziran cumartesi günü yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu, 21 Haziran pazar günü yapılacak ikinci oturum AYT'ye ise 1 milyon 628 bin 200 kişinin başvurduğunu söyleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, son oturum olan YDT'ye ise 203 bin 679 adayın başvurduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti:
"Adayların 978 bin 387'si Anadolu lisesi, 514 bin 773'ü meslek lisesi, 294 bin 58'i açık öğretim lisesi, 186 bin 792'si imam hatip lisesi, 104 bin 267'si fen lisesi, 15 bin 375'i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730'u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938'i teknik lise, 4 bin 962'si öğretmen liselerinden, 302 bin 278 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda. Başvuranlardan 793 bin 414 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 56 bin 764, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 244 bin 744, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 69 bin 850 oldu."
921 bin 225 aday ilk kez başvurdu
Adayların 921 bin 225’inin sınava ilk kez başvurduğunu belirten Ersoy, 665 bin 89 adayın ikinci, 447 bin 57 adayın üçüncü, 198 bin 901 adayın dördüncü, 193 bin 288 adayın ise beş ve daha fazla kez başvurduğunu ifade etti.
Sınavın Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa ve 81 ilde 254 sınav merkezinde uygulanacağını hatırlatan Ersoy, "Adayların ihtiyaç durumları dikkate alınarak Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.
En genç aday ile en yaşlı aday arasında 71 yaş var
Prof. Dr. Ersoy, "Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu." ifadelerini kullandı.
2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73'ünü erkek adayların oluşturduğunu aktaran Ersoy, "34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti." bilgisini paylaştı. Ersoy, 14 bin 651 engelli adayın YKS'ye katılacağını aktardı.