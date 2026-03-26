ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS'ye kaç kişi başvurdu? En genç ve en yaşlı aday arasında 71 yaş fark var

ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 2026 YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 kişinin başvurduğunu açıkladı. Sınava katılacak en genç aday 16 yaşında, en yaşlı aday ise 87 yaşında. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T15:21+0300

Haziran ayında yapılacak 2026 YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 921 bin 225 kişi ilk kez YKS'ye başvururken, sınava katılacak en genç aday 16 yaşında. En yaşlı aday ise 87 yaşında. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacakYKS'nin 20 Haziran cumartesi günü yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu, 21 Haziran pazar günü yapılacak ikinci oturum AYT'ye ise 1 milyon 628 bin 200 kişinin başvurduğunu söyleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, son oturum olan YDT'ye ise 203 bin 679 adayın başvurduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti:921 bin 225 aday ilk kez başvurdu Adayların 921 bin 225’inin sınava ilk kez başvurduğunu belirten Ersoy, 665 bin 89 adayın ikinci, 447 bin 57 adayın üçüncü, 198 bin 901 adayın dördüncü, 193 bin 288 adayın ise beş ve daha fazla kez başvurduğunu ifade etti.Sınavın Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa ve 81 ilde 254 sınav merkezinde uygulanacağını hatırlatan Ersoy, "Adayların ihtiyaç durumları dikkate alınarak Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.En genç aday ile en yaşlı aday arasında 71 yaş varProf. Dr. Ersoy, "Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu." ifadelerini kullandı.2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73'ünü erkek adayların oluşturduğunu aktaran Ersoy, "34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti." bilgisini paylaştı. Ersoy, 14 bin 651 engelli adayın YKS'ye katılacağını aktardı.

