Afrika'dan geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen 'Türkiye genelinde etkili olacak' diyerek uyardı
Türkiye genelinde Afrika üzerinden gelen 'tozun' etkili olacağını söyleyen Prof. Dr. Şen uyardı. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T10:59+0300
10:59 08.05.2026
© İHA
Meteroloji İstanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere 29 ilde yağış uyarısı verirken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cumartesi günü Afrika üzerinden gelen tozun tüm Türkiye'de etkili olacağını söyledi. Prof. Dr. Şen, "O zaman çamur yağma olasılığı artıyor. Cuma akşamından pazar gününe kadar bir toz taşınımı olacak. Hafta sonu araba, cam silmeyin balkona çamaşır asmayın" uyarısında bulundu.

Afrika üzerinden geliyor

Batı bölgelerinde sıcaklıkların 7-8 derece arttığını ama yağışların yeniden geleceğini söyleyen Prof. Dr. Şen şunları söyledi:
"İstanbul'a yağış cumartesi günü gelecek. Çok fazla uğramayacak. Bu sıcaklıklar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek. Soğuk gelmeyecek ama bu sıcaklıkların üzerine çıkmayacak. Cumartesi günü Afrika üzerinden gelen toz Türkiye'de etkili olacak. Afrika'dan geen tozun bir özelliği var. İçinde demir bileşenleri var. Demir bileşenleri zararlı bir madde yok içinde. Ama Arabistan'dan gelenin içinde bakteriler var. Dolayısıyla bunlar biraz zararlı. Bu bir tozdur. Astım ve bronşiti olanların teneffüs etmemesi gerekiyor. Yağmur yağacak cumartesi günü dedik. O zaman çamur yağma olasılığı artıyor. Cuma akşamından pazar gününe kadar bir toz taşınımı olacak. Hafta sonu araba, cam silmeyin balkona çamaşır asmayın."
