Berlin’de 9 Mayıs için Sovyet ve Rusya bağlantılı sembollere yasak
Berlin polisi, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin anıldığı 8 ve 9 Mayıs etkinlikleri öncesinde, Sovyetler Birliği ve Rusya ile ilişkilendirilen sembol ve... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T17:58+0300
Berlin polisi, 8-9 Mayıs tarihleri için, Sovyet bayrağı, Rusya ve Belarus liderlerinin görüntüleri, ‘Z’ ve ‘V’ işaretleri, St. George kurdelası ve Sovyet savaş marşları dahil olmak üzere çok sayıda sembol ve etkinlik için yasak getirdi. Yasaklar, Ukraynalı insan hakları gruplarının başvuruları sonrası alındı; diplomatlar ve gaziler ise kısmen muaf tutuldu.
Polis, her yıl olduğu gibi bu yıl da “ayrımcı” nitelikte olduğu yönünde eleştirilen özel yasaklar uygulayacağını duyururken, diplomatlar ve savaş gazileri için bazı istisnalar tanındığını, ancak bunların dışındaki herkes için geniş kapsamlı yasakların geçerli olacağını bildirdi.
Alınan kararlara göre, 8–9 Mayıs’ta Berlin’de:
Sovyetler Birliği, Belarus ve Çeçen Cumhuriyeti bayrak ve flamalarının taşınması,
Kamusal alanda askeri üniforma giyilmesi veya üniforma unsurlarının, rütbe işaretleri dahil, sergilenmesi,
‘Z’ ve ‘V’ harflerinin birlikte ya da ayrı ayrı kamusal alanda gösterilmesi,
St. George şeritlerinin takılması,
Rusya, Belarus ve Çeçen Cumhuriyeti liderlerinin fotoğraf ve posterlerinin taşınması,
Rus savaş marşları ve diğer İkinci Dünya Savaşı dönemi askeri şarkıların kamusal alanda icra edilmesi,
Rusya-Ukrayna savaşını “yücelttiği” değerlendirilen sembol ve işaretlerin – Ukrayna’nın Rusya’nın “işgal ettiği” topraklar olmadan gösterildiği haritalar ya da Rusya tarafından “ilhak edilen ayrılıkçı bölgelerin” bayrakları gibi kullanılması yasaklandı.
Berlin polisi, bu yasakların, Ukraynalı insan hakları derneklerinin başvuruları sonucunda alındığını belirtti. Emniyet yetkilileri, bu yıl da kararlara karşı yeni hukuki itirazlar beklediklerini aktardı.
2025 yılında yerel İdare Mahkemesi, Treptow Parkı’ndaki savaş anıtına Sovyet bayraklarının asılmasını yasaklayan karara karşı yapılan itirazı reddetmişti. Mahkeme, söz konusu kısıtlamaların “kamu düzeninin korunması” ve “kurbanların onurunun zedelenmesini engelleme” amacına hizmet ettiği gerekçesine dayanmıştı.
Alman güvenlik makamları, kamu açıklamalarında 9 Mayıs kutlamalarını “sözde Kızıl Ordu Zafer Günü” olarak nitelendiriyor ve Rusya’nın bu tarihi, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı “meşrulaştırmak ve ideolojik olarak yüceltmek” amacıyla kullandığını savunuyor. Bu bağlamda, söz konusu sembol ve etkinlikler, Alman makamlarınca uluslararası hukukun ihlaliyle ilişkilendiriliyor.