Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Fransa'da Meclis karıştı, Gazze 'düellosu' ülke gündeminde: Sabah aynaya nasıl bakıyorsunuz?
Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsrail'e yönelik yaptırım içeren tasarının reddedilmesi üzerine tansiyon yükseldi. Milletvekili Aymeric Caron... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
16:15 07.05.2026
© Yassine GaidiTunus’ta, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
Tunus'ta, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsrail'e yönelik yaptırım içeren tasarının reddedilmesi üzerine tansiyon yükseldi. Milletvekili Aymeric Caron, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına karşı çıkan meslektaşlarını sert bir dille eleştirerek; "Vicdanlarınızla nasıl yaşıyorsunuz?" sorusuyla meclise damga vurdu.
Fransa'da siyasetin gündemi, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan insani dramın ardından İsrail ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönündeki tartışmalara kilitlendi. Ulusal Meclis Avrupa İşleri Komisyonu’nda dün görüşülen, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına yönelik karar tasarısı, hararetli tartışmaların ardından reddedildi. Kararın ardından söz alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Aymeric Caron, tasarıya "hayır" oyu veren vekilleri suç ortaklığıyla itham etti.

Soykırım devam ediyor, vicdanınız nerede?

Milletvekili Caron, kürsüde yaptığı konuşmada bölgedeki güncel rakamları paylaşarak çarpıcı uyarılarda bulundu. Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana en az 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yaklaşık 30 bininin çocuk olduğunu belirten Caron, "Tıbbi malzeme, gıda ve su konusunda kabul edilemez bir kısıtlama ile soykırım hala devam ediyor" ifadelerini kullandı. Batı Şeria'da süren etnik temizlik ve sömürgeci saldırılarına da dikkat çeken Caron, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı işkence ve cinsel saldırı iddialarını komisyon üyelerinin yüzüne okudu.

Lübnan ve İran vurgusuyla bölgesel gerilim

İsrail’in saldırılarının sadece Filistin ile sınırlı kalmadığını savunan Aymeric Caron, Lübnan ve İran halklarına yönelik işlenen suçların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Son aylarda bölge genelinde yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü hatırlatan Caron, AB ile yapılan ayrıcalıklı ticaret anlaşmasının devam etmesini isteyen Fransız parlamenterleri "İsrail’in koşulsuz destekçileri" olarak tanımladı.

Meclis çatısı altında vicdan sorgulaması

Konuşmasının sonunda tasarıyı reddeden milletvekillerine doğrudan seslenen Caron, "Burada sayılan tüm bu suçlara ortaklık eden sizler, bu tasarıya karşı çıkan meslektaşlarım; bana şunu söylemenizi istiyorum: Vicdanlarınızla nasıl yaşıyorsunuz ve sabah aynaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Caron’un bu çıkışına rağmen, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri gerekçesiyle hazırlanan yaptırım tasarısı komisyondan geçemedi.
ABD Almanya'da Tomahawk konuşlandırma planından neden vazgeçti?
