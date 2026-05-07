Fransa'da Meclis karıştı, Gazze 'düellosu' ülke gündeminde: Sabah aynaya nasıl bakıyorsunuz?
Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsrail'e yönelik yaptırım içeren tasarının reddedilmesi üzerine tansiyon yükseldi. Milletvekili Aymeric Caron... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T16:15+0300
Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsrail'e yönelik yaptırım içeren tasarının reddedilmesi üzerine tansiyon yükseldi. Milletvekili Aymeric Caron, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına karşı çıkan meslektaşlarını sert bir dille eleştirerek; "Vicdanlarınızla nasıl yaşıyorsunuz?" sorusuyla meclise damga vurdu.
Fransa'da siyasetin gündemi, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan insani dramın ardından İsrail ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönündeki tartışmalara kilitlendi. Ulusal Meclis Avrupa İşleri Komisyonu’nda dün görüşülen, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına yönelik karar tasarısı, hararetli tartışmaların ardından reddedildi. Kararın ardından söz alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Aymeric Caron, tasarıya "hayır" oyu veren vekilleri suç ortaklığıyla itham etti.
Soykırım devam ediyor, vicdanınız nerede?
Milletvekili Caron, kürsüde yaptığı konuşmada bölgedeki güncel rakamları paylaşarak çarpıcı uyarılarda bulundu. Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana en az 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yaklaşık 30 bininin çocuk olduğunu belirten Caron, "Tıbbi malzeme, gıda ve su konusunda kabul edilemez bir kısıtlama ile soykırım hala devam ediyor" ifadelerini kullandı. Batı Şeria'da süren etnik temizlik ve sömürgeci saldırılarına da dikkat çeken Caron, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı işkence ve cinsel saldırı iddialarını komisyon üyelerinin yüzüne okudu.
Lübnan ve İran vurgusuyla bölgesel gerilim
İsrail’in saldırılarının sadece Filistin ile sınırlı kalmadığını savunan Aymeric Caron, Lübnan ve İran halklarına yönelik işlenen suçların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Son aylarda bölge genelinde yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü hatırlatan Caron, AB ile yapılan ayrıcalıklı ticaret anlaşmasının devam etmesini isteyen Fransız parlamenterleri "İsrail’in koşulsuz destekçileri" olarak tanımladı.
Meclis çatısı altında vicdan sorgulaması
Konuşmasının sonunda tasarıyı reddeden milletvekillerine doğrudan seslenen Caron, "Burada sayılan tüm bu suçlara ortaklık eden sizler, bu tasarıya karşı çıkan meslektaşlarım; bana şunu söylemenizi istiyorum: Vicdanlarınızla nasıl yaşıyorsunuz ve sabah aynaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Caron’un bu çıkışına rağmen, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri gerekçesiyle hazırlanan yaptırım tasarısı komisyondan geçemedi.