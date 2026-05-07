‘Washington'ın Almanya'ya Tomahawk konuşlandırmaktan vazgeçmesi Batı'nın Rusya karşısında zayıflığını yansıtıyor’

Yemenli uzman Antar, Washington’ın Almanya’ya Tomahawk füzeleri konuşlandırma planından vazgeçmesinin Moskova’nın ABD’nin ‘güvenilmez ortak’ olduğu tezini... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T18:14+0300

Yemenli yazar ve siyasi analist Hamid Abdul Qadir Antar, Washington’ın Almanya’ya Tomahawk füzeleri konuşlandırma planından vazgeçmesinin Moskova’nın ABD’nin ‘güvenilmez ortak’ olduğu tezini teyit ettiğini, bu bakış açısının Avrupa’da giderek daha fazla yankı bulduğunu vurguladı.Sputnik’e konuya ilişkin yorumda bulunan Antar, “ABD’nin son adımları Avrupa’da büyüyen endişeleri yansıtıyor ve AB’yi güvenlik ile savunma alanında Washington’a bağımlılığını gözden geçirmeye zorluyor” diye konuştu.ABD’nin Avrupa’yı ‘cephe arkası bölge’ olarak değerlendirdiğini savunan analist, daha önce tartışılan füze konuşlandırma planlarının ‘Rusya’yı caydırma’ amacı taşıdığını, ancak bunlardan vazgeçilmesinin ABD’nin uzun vadeli taahhüt kapasitesinin sınırlı olduğunu gösterdiğini, bu durumun Almanya gibi ülkeleri Rus füze kabiliyeti karşısında daha savunmasız hale getirdiğini ifade etti.Yemenli uzman, Tomahawk’ların iptali ile Avrupa alternatiflerinin geliştirilmesi arasındaki kopukluğun Berlin için en ciddi meydan okumalardan biri olduğunu belirterek, “Onlar ya kendi caydırıcılık sistemlerinin geliştirilmesini hızlandıracak ya da istikrarsız ABD savunma şemsiyesine bağımlı kalacak” vurgusunu yaptı.Antar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında İran savaşı konusundaki anlaşmazlıkların bu kararı hızlandırdığını, ABD’nin kararının Avrupa liderlerini halkları nezdinde savunma zaafına sürüklediğini sözlerine ekledi.Yemenli analist, kararın arkasında ABD’nin Tomahawk stoklarının tükenmesi ve Çin’e odaklı olarak stratejik öncelik kayması gibi objektif nedenler de olduğuna dikkat çekerek, “ABD-Avrupa arasındaki artan anlaşmazlıklar gelecekte Avrupa’yı geleneksel Washington bağımlılığından uzaklaşan daha bağımsız bir savunma modeli oluşturmaya itebilir” ifadelerini kullandı.

