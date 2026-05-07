Ünlü şarkıcı Bonnie Tyler yapay komaya alındı
1980'lerin unutulmaz şarkılarından 'Total Eclipse Of The Heart' ile tanınan 74 yaşındaki Galli şarkıcı Bonnie Tyler'ın Portekiz'de hastaneye kaldırıldığı ve... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T19:53+0300
1980’lerin unutulmaz şarkılarından 'Total Eclipse Of The Heart' ile tanınan 74 yaşındaki Galli şarkıcı Bonnie Tyler’ın Portekiz’de hastaneye kaldırıldığı ve yapay komaya alındığı öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tyler, geçtiğimiz hafta bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alındı. Şarkıcının Portekiz’in Faro kentindeki hastanede birkaç gündür tedavi gördüğü belirtildi.
Sanatçının sözcüsü dün yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Tyler’ın iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Bonnie, acil bağırsak ameliyatı için Portekiz’in Faro kentinde hastaneye kaldırıldı. Operasyon başarılı geçti ve şu anda dinleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Ancak Portekiz basını, sanatçının durumunun son saatlerde kötüleştiğini yazdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Correio da Manha, Tyler’ın ara bakım ünitesinden yoğun bakıma alındığını ve yapay komaya sokulduğunu ileri sürdü.
Haberde ayrıca doktorların sanatçının sağlık durumunun önümüzdeki saatlerde nasıl seyredeceğine ilişkin net bir öngörüde bulunamadığı aktarıldı.
30 Nisan’da hastaneye kaldırıldığı belirtilen Tyler, 1983 tarihli 'Total Eclipse Of The Heart'
şarkısıyla dünya çapında büyük başarı elde etmişti. Sanatçının 'It’s A Heartache'
ve 'Holding Out For A Hero'
dahil birçok hit parçası bulunuyor.
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz yeni bir resmi açıklama yapılmadı.