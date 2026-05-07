https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bilet-tartismalari-gundem-olmustu-sebnem-ferahin-ikinci-konser-tarihi-aciklandi-1105567272.html
Bilet tartışmaları gündem olmuştu: Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi açıklandı
Bilet tartışmaları gündem olmuştu: Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Uzun bir aradan sonra sahneye dönme kararı alan Şebnem Ferah'ın konser biletlerinin dakikalar içerisinde tükenmesi tartışma yaratmıştı. Ünlü şarkıcının 27... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T14:44+0300
2026-05-07T14:44+0300
2026-05-07T14:44+0300
yaşam
şebnem ferah
konser
bilet
bilet satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105494966_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d36fb97a311dbeccff68aae68f509a5b.jpg
Rock müziğin sevilen sesi Şebnem Ferah'ın uzun bir sürenin ardından konser vereceği açıklaması büyük heyecan yaratmıştı. Dün konser biletleri satışa çıktı ama 26 dakikada tükenince hayranları isyan etti. Ferah'ın 27 Haziran'da ikinci bir konser vereceği daha açıklandı. Biletler 26 dakikada bitti, karaborsaya düştü3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ında gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından sanatçının hayranları bilet bulma telaşına düşmüştü. Biletler satışa çıktığında ise 150 binden fazla kişi sıraya girerken 2 bin 500 TL ve 3 bin 600 TL'den satışa çıkan biletler çok kısa sürede tükenmişti. Karaborsada ise biletler fiyatları 30 bin lirayı bulmuştu. 27 Haziran'da ikinci konser düzenlecekYoğun ilgi üzerine 27 Haziran'da bir konser daha düzenleneceği duyuruldu. Biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağı ise henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/sebnem-ferah-konserinin-biletleri-26-dakikada-tukendi-1105533163.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105494966_96:0:744:486_1920x0_80_0_0_dc2e3cb58d8691b8bbbff56dc0406787.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şebnem ferah , konser, bilet, bilet satışı
şebnem ferah , konser, bilet, bilet satışı
Bilet tartışmaları gündem olmuştu: Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi açıklandı
Uzun bir aradan sonra sahneye dönme kararı alan Şebnem Ferah'ın konser biletlerinin dakikalar içerisinde tükenmesi tartışma yaratmıştı. Ünlü şarkıcının 27 Haziran'da ikinci bir konser daha vereceği açıklandı.
Rock müziğin sevilen sesi Şebnem Ferah'ın uzun bir sürenin ardından konser vereceği açıklaması büyük heyecan yaratmıştı. Dün konser biletleri satışa çıktı ama 26 dakikada tükenince hayranları isyan etti. Ferah'ın 27 Haziran'da ikinci bir konser vereceği daha açıklandı.
Biletler 26 dakikada bitti, karaborsaya düştü
3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ında gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından sanatçının hayranları bilet bulma telaşına düşmüştü. Biletler satışa çıktığında ise 150 binden fazla kişi sıraya girerken 2 bin 500 TL ve 3 bin 600 TL'den satışa çıkan biletler çok kısa sürede tükenmişti. Karaborsada ise biletler fiyatları 30 bin lirayı bulmuştu.
27 Haziran'da ikinci konser düzenlecek
Yoğun ilgi üzerine 27 Haziran'da bir konser daha düzenleneceği duyuruldu. Biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağı ise henüz açıklanmadı.