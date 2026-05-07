Ünlü oyuncu, James Cameron'a dava açtı: 'Yüzümü izinsiz kullandı'

Oyuncu Q’orianka Kilcher, James Cameron’ın 14 yaşındayken çekilen fotoğrafındaki yüz hatlarını “Avatar”daki Neytiri karakteri için izinsiz kullandığını öne... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T14:56+0300

Peru asıllı Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu Q’orianka Kilcher, yönetmen James Cameron'ın aleyhine dava açtı. Oyuncu, yüz hatlarının “Avatar” film serisinin ana karakterlerinden biri olan Neytiri’nin tasarımında izinsiz şekilde kullanıldığını iddia etti.ABD’de açılan davaya göre Kilcher, 2005 yılında henüz 14 yaşındayken çekilen bir fotoğrafının Cameron tarafından “Avatar” karakter tasarımında temel referans olarak kullanıldığını öne sürdü.'14 yaşındaki yüzümü referans aldılar'Dava dosyasında, Kilcher’ın Yeni Dünya (The New World) filminde Pocahontas karakterini canlandırdığı dönemde çekilen fotoğrafının incelendiği ve bu görüntüden elde edilen yüz detaylarının Neytiri karakterine aktarıldığı iddia edildi.Şikayette, Cameron’ın yapım ekibine Kilcher’ın yüzünü “karakterin temel tasarım unsuru” olarak kullanmaları yönünde talimat verdiği öne sürüldü.Davada ayrıca, Neytiri karakterinin tasarım sürecinde Kilcher’ın dudak, çene ve yüz hattı gibi biyometrik özelliklerinin dijital modellere aktarıldığı ve bunların daha sonra filmlerde, afişlerde ve çeşitli ürünlerde kullanıldığı savunuldu.Avatar serisinde Neytiri karakterini oyuncu Zoe Saldana canlandırıyor. Kilcher, söz konusu kullanım için kendisinden izin alınmadığını ve herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti. Oyuncu, durumdan ancak 2010 yılında Cameron ile bir etkinlikte karşılaştığında haberdar olduğunu söyledi.'Güzelliğin karakter için ilk ilhamdı'Dava dosyasına göre Cameron, etkinlikte Kilcher’a imzalı bir Neytiri çizimi hediye etti. Çizimin üzerinde, “Güzelliğin Neytiri için ilk ilhamımdı. Başka bir film çekiyor olman kötü oldu. Bir dahaki sefere” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.Kilcher açıklamasında, “Yüzümün bilgim ve rızam olmadan milyarlarca dolar kazandıran ticari bir varlığa dönüştürüldüğünü öğrenmek son derece rahatsız edici” ifadelerini kullandı.Oyuncunun avukatları ise Cameron’ın yaptığının “ilham almak değil, biyometrik veri çıkarmak” olduğunu savundu.Davada, tazminatın yanı sıra elde edilen gelirlerin paylaşılması, kamuoyuna düzeltme açıklaması yapılması ve benzer kullanımın durdurulması talep ediliyor.

