Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/28-yasindaki-kadin-kendisini-lise-ogrencisi-gibi-tanitip-okula-kaydoldu-1105562890.html
28 yaşındaki kadın kendisini lise öğrencisi gibi tanıtıp okula kaydoldu
28 yaşındaki kadın kendisini lise öğrencisi gibi tanıtıp okula kaydoldu
Sputnik Türkiye
ABD’nin New York kentinde 28 yaşındaki bir kadın, sahte isim ve doğum tarihi kullanarak liseye kaydolduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T13:04+0300
2026-05-07T13:04+0300
yaşam
new york
bronx
okul
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102443/51/1024435106_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_92936a17d561469bf3602c984875afb2.jpg
ABD’nin New York City kentinde 28 yaşındaki bir kadının kendisini 16 yaşında gibi göstererek liseye kaydolduğu iddiası gündem oldu. Yetkililere göre Kacy Claassen, Bronx bölgesindeki Westchester Square Akademi adlı okula sahte isim ve doğum tarihiyle kayıt yaptırdı.ABD basınında yer alan haberlere göre Claassen’in, kayıt sırasında sahte isim kullandığı ve doğum tarihini 16 yaşında görünecek şekilde beyan ettiği öne sürüldü.Soruşturma dosyasına göre kadın, okul yönetimine Ohio’dan geldiğini söyledi. Ancak okul müdürü daha sonra sosyal medyada Claassen’in gerçek adı ve fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını fark etti.Sahte öğrenci tutuklandıBunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Yetkililer, Claassen’in daha sonra bir arkadaşının baskısıyla kamu yardımlarından faydalanabilmek için okula kaydolduğunu söylediğini belirtti.Kacy Claassen hakkında “suç amaçlı kimliğe bürünme”, “izinsiz giriş” ve çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yöneltildiği ifade edildi.Mahkeme kayıtlarına göre suçlamaları reddeden Claassen, kefaletsiz şekilde serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmasının 15 Haziran’da görüleceği açıklandı.New York'taki eğitim departmanı sözcüsü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayıt dolandırıcılığı ciddi bir suçtur ve New York devlet okullarının değerlerini temelden zedeler” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/sezlong-savasi-mahkemelik-oldu-sabah-6da-kalkip-yer-bulamayan-turist-tatil-sirketine-dava-acti-1105560454.html
new york
bronx
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102443/51/1024435106_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_8ed612af263354fe069c5157c7edb9f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
new york, bronx, okul, öğrenci
new york, bronx, okul, öğrenci

28 yaşındaki kadın kendisini lise öğrencisi gibi tanıtıp okula kaydoldu

13:04 07.05.2026
© AAABD okul servisi
ABD okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© AA
Abone ol
ABD’nin New York kentinde 28 yaşındaki bir kadın, sahte isim ve doğum tarihi kullanarak liseye kaydolduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
ABD’nin New York City kentinde 28 yaşındaki bir kadının kendisini 16 yaşında gibi göstererek liseye kaydolduğu iddiası gündem oldu. Yetkililere göre Kacy Claassen, Bronx bölgesindeki Westchester Square Akademi adlı okula sahte isim ve doğum tarihiyle kayıt yaptırdı.
ABD basınında yer alan haberlere göre Claassen’in, kayıt sırasında sahte isim kullandığı ve doğum tarihini 16 yaşında görünecek şekilde beyan ettiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre kadın, okul yönetimine Ohio’dan geldiğini söyledi. Ancak okul müdürü daha sonra sosyal medyada Claassen’in gerçek adı ve fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını fark etti.

Sahte öğrenci tutuklandı

Bunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Yetkililer, Claassen’in daha sonra bir arkadaşının baskısıyla kamu yardımlarından faydalanabilmek için okula kaydolduğunu söylediğini belirtti.
Kacy Claassen hakkında “suç amaçlı kimliğe bürünme”, “izinsiz giriş” ve çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yöneltildiği ifade edildi.
Mahkeme kayıtlarına göre suçlamaları reddeden Claassen, kefaletsiz şekilde serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmasının 15 Haziran’da görüleceği açıklandı.
New York'taki eğitim departmanı sözcüsü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayıt dolandırıcılığı ciddi bir suçtur ve New York devlet okullarının değerlerini temelden zedeler” ifadelerini kullandı.
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
YAŞAM
'Şezlong savaşı' mahkemelik oldu: Sabah 6'da kalkıp yer bulamayan turist, tatil şirketine dava açtı
12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала