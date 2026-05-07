28 yaşındaki kadın kendisini lise öğrencisi gibi tanıtıp okula kaydoldu

Sputnik Türkiye

ABD’nin New York kentinde 28 yaşındaki bir kadın, sahte isim ve doğum tarihi kullanarak liseye kaydolduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T13:04+0300

ABD’nin New York City kentinde 28 yaşındaki bir kadının kendisini 16 yaşında gibi göstererek liseye kaydolduğu iddiası gündem oldu. Yetkililere göre Kacy Claassen, Bronx bölgesindeki Westchester Square Akademi adlı okula sahte isim ve doğum tarihiyle kayıt yaptırdı.ABD basınında yer alan haberlere göre Claassen’in, kayıt sırasında sahte isim kullandığı ve doğum tarihini 16 yaşında görünecek şekilde beyan ettiği öne sürüldü.Soruşturma dosyasına göre kadın, okul yönetimine Ohio’dan geldiğini söyledi. Ancak okul müdürü daha sonra sosyal medyada Claassen’in gerçek adı ve fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını fark etti.Sahte öğrenci tutuklandıBunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Yetkililer, Claassen’in daha sonra bir arkadaşının baskısıyla kamu yardımlarından faydalanabilmek için okula kaydolduğunu söylediğini belirtti.Kacy Claassen hakkında “suç amaçlı kimliğe bürünme”, “izinsiz giriş” ve çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yöneltildiği ifade edildi.Mahkeme kayıtlarına göre suçlamaları reddeden Claassen, kefaletsiz şekilde serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmasının 15 Haziran’da görüleceği açıklandı.New York'taki eğitim departmanı sözcüsü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayıt dolandırıcılığı ciddi bir suçtur ve New York devlet okullarının değerlerini temelden zedeler” ifadelerini kullandı.

