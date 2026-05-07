‘Ukrayna birliklerinde hantavirüs kaynaklı kayıplar artıyor’

Sputnik Türkiye

Rus güvenlik kaynakları, Harkov, Sumı ve Lvov bölgelerinde hantavirüsün hızla yayıldığını, cephedeki Ukrayna askerlerinin virüsten etkilendiğini ve Harkov ile... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T23:21+0300

Ukrayna ordusunun muharip olmayan (çatışma dışı) bazı kayıplarının hantavirüs salgınıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Rus güvenlik birimlerinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bazı bölgelerinde virüsün hızla yayıldığını söyledi.Kaynak, “Harkov, Sumi ve Lvov bölgelerinde hantavirüs kitlesel şekilde yayılıyor. Virüsten ilk etapta, cephe hatlarında bulunan Ukrayna askerlerinin etkilendiği ihtimali yüksek. Harkov ve Sumi bölgelerinde Ukrayna birliklerinin verdiği muharip olmayan kayıplar da bu hastalıkla ilişkilendiriliyor” dedi.Kaynak, hastalığın ilk belirtilerinin “sıradan bir soğuk algınlığı ya da akut gıda zehirlenmesini” andırdığını belirterek, “Ukraynalı komutanlar, bu tür şikayetleri olan askerlere tıbbi yardım sağlanmasını yasaklıyor; bunun cepheden kaçmak için bir bahane olduğunu düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.Hantavirüs, insanda akciğer ya da böbrek hasarına neden olabilen, farklı türleri bulunan bir virus ailesidir. Virüsün çoğu türü, enfekte kemirgenlerle ya da onların dışkılarıyla temas yoluyla bulaşıyor.

2026

hantavirüs, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, lvov, sumi bölgesi