Trump: Eğer kabul ederlerse iş biter, kabul etmezlerse bombalarız

Sputnik Türkiye

Trump, İran’la son 24 saatte müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın 'çok muhtemel' olduğunu belirtirken, uzlaşma sağlanmaması halinde bombardıman... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T23:53+0300

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Tahran ile müzakerelerde son bir günde ilerleme kaydedildiğini ve potansiyel bir anlaşmaya daha da yaklaşıldığını söyledi.Trump gazetecilere, "Son 24 saatte çok iyi görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel" dedi.Konuşmasında Trump İran'ın diğer hususların yanı sıra nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini de iddia ederken, İran'la yapılacak bir anlaşma için herhangi bir son tarih olup olmadığı sorulduğunda ise, şu ifadeleri kullandı:'Eğer kabul etmezlerse, bombalarız'Ayrıca Trump, İran'la barış anlaşmasına varılmaması halinde bombardıman tehdidinde bulundu:Anlaşmanın İran'ın yüzde 3.67'lik zenginleştirme oranını korumasına izin vereceği yönündeki haberleri açıkça reddeden Trump, bu hükümlerin mevcut çerçevede yer almadığını söyledi.İran ne diyor?İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'ABD'nin planı ve önerisinin hala incelenmekte olduğunu' ve İran'ın görüşlerini kesinleştirdikten sonra arabulucu Pakistan'a kendi pozisyonunu ileteceğini söyledi.

2026

