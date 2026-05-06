https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trump-eger-kabul-ederlerse-is-biter-kabul-etmezlerse-bombalariz-1105548260.html
Trump: Eğer kabul ederlerse iş biter, kabul etmezlerse bombalarız
Trump: Eğer kabul ederlerse iş biter, kabul etmezlerse bombalarız
Sputnik Türkiye
Trump, İran’la son 24 saatte müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın 'çok muhtemel' olduğunu belirtirken, uzlaşma sağlanmaması halinde bombardıman... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T23:53+0300
2026-05-06T23:53+0300
2026-05-06T23:53+0300
dünya
i̇ran
tahran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2694c5eb68a14173a41638785828e6f4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Tahran ile müzakerelerde son bir günde ilerleme kaydedildiğini ve potansiyel bir anlaşmaya daha da yaklaşıldığını söyledi.Trump gazetecilere, "Son 24 saatte çok iyi görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel" dedi.Konuşmasında Trump İran'ın diğer hususların yanı sıra nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini de iddia ederken, İran'la yapılacak bir anlaşma için herhangi bir son tarih olup olmadığı sorulduğunda ise, şu ifadeleri kullandı:'Eğer kabul etmezlerse, bombalarız'Ayrıca Trump, İran'la barış anlaşmasına varılmaması halinde bombardıman tehdidinde bulundu:Anlaşmanın İran'ın yüzde 3.67'lik zenginleştirme oranını korumasına izin vereceği yönündeki haberleri açıkça reddeden Trump, bu hükümlerin mevcut çerçevede yer almadığını söyledi.İran ne diyor?İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'ABD'nin planı ve önerisinin hala incelenmekte olduğunu' ve İran'ın görüşlerini kesinleştirdikten sonra arabulucu Pakistan'a kendi pozisyonunu ileteceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/irandan-abdye-sartli-muzakere-mesaji-surecin-etkinligi-savasin-bitmesine-bagli-1105548126.html
i̇ran
tahran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_471c71441366b77451e8eb556735ecc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, tahran, abd
Trump: Eğer kabul ederlerse iş biter, kabul etmezlerse bombalarız
Trump, İran’la son 24 saatte müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın 'çok muhtemel' olduğunu belirtirken, uzlaşma sağlanmaması halinde bombardıman tehdidinde bulundu
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Tahran ile müzakerelerde son bir günde ilerleme kaydedildiğini ve potansiyel bir anlaşmaya daha da yaklaşıldığını söyledi.
Trump gazetecilere, "Son 24 saatte çok iyi görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel" dedi.
Konuşmasında Trump İran'ın diğer hususların yanı sıra nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini de iddia ederken, İran'la yapılacak bir anlaşma için herhangi bir son tarih olup olmadığı sorulduğunda ise, şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir zaman bir son tarih yok. Olacak, ama asla bir son tarih yok"
'Eğer kabul etmezlerse, bombalarız'
Ayrıca Trump, İran'la barış anlaşmasına varılmaması halinde bombardıman tehdidinde bulundu:
"Eğer kabul ederlerse, iş biter; eğer kabul etmezlerse, bombalarız."
Anlaşmanın İran'ın yüzde 3.67'lik zenginleştirme oranını korumasına izin vereceği yönündeki haberleri açıkça reddeden Trump, bu hükümlerin mevcut çerçevede yer almadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'ABD'nin planı ve önerisinin hala incelenmekte olduğunu' ve İran'ın görüşlerini kesinleştirdikten sonra arabulucu Pakistan'a kendi pozisyonunu ileteceğini söyledi.